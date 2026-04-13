ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پلوامہ میں ٹریکٹر ڈرائیوروں کا احتجاج، قانون کے مطابق کان کنی کی اجازت دینے کا مطالبہ
مظاہرین نے کہا کہ انہوں نے بینک سے لون لیکر گاڑی خریدی ہے، انہیں کانکنی کی اجازت دی جائے تاکہ وہ قسط ادا کر سکیں۔
Published : April 13, 2026 at 2:07 PM IST
پلوامہ(سید عادل مشتاق): جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں ٹریکٹر ڈرائیوروں نے روزگار کے مسائل کو لے کر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ احتجاج میں شامل ڈرائیوروں نے مطالبہ کیا کہ انہیں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کانکنی کرنے کی اجازت فراہم کی جائے تاکہ وہ اپنا ان کی روزی روٹی چلتی رہے۔
اطلاعات کے مطابق ضلع پلوامہ کے مختلف علاقوں میں غیر قانونی کانکنی کے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں، جن کے خلاف پولیس اور محکمہ جیولوجی اینڈ مائننگ کی جانب سے وقتاً فوقتاً کارروائیاں عمل میں لائی جاتی ہیں۔ متعلقہ محکمے کی جانب سے غیر قانونی کانکنی میں ملوث افراد پر بھاری جرمانے عائد کیے جاتے ہیں اور کئی معاملات میں ایف آئی آر بھی درج کی جاتی ہے تاکہ غیر قانونی سرگرمیوں پر قابو پایا جا سکے۔
اسی سلسلے میں آج تقریباً 30 ٹریکٹر ڈرائیوروں نے وہبگ علاقے میں احتجاج کرتے ہوئے حکام کی توجہ اپنی جانب مبذول کرانے کی کوشش کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ وہ غیر قانونی سرگرمیوں کے حق میں نہیں بلکہ قانونی طریقے سے کانکنی کرنے کے خواہاں ہیں۔
احتجاج میں شامل افراد نے میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ محکمہ جیولوجی اینڈ مائننگ کو باقاعدہ فیس ادا کرنے کے لیے تیار ہیں اور چاہتے ہیں کہ انہیں قانونی اجازت نامے جاری کیے جائیں۔ مظاہرین کے مطابق کئی ڈرائیوروں نے بینکوں سے قرض لے کر ٹریکٹر خریدے ہیں اور ماہانہ اقساط کی ادائیگی ان کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر انہیں کانکنی کی اجازت نہ دی گئی تو ان کے لیے قرض کی ادائیگی اور گھریلو اخراجات پورے کرنا مشکل ہو جائے گا۔
مظاہرین نے مزید کہا کہ موجودہ حالات میں روزگار کے محدود مواقع ہونے کی وجہ سے وہ کانکنی کے ذریعے اپنی آمدنی حاصل کر رہے ہیں اور حکام کو چاہیے کہ ایک واضح اور شفاف پالیسی ترتیب دی جائے تاکہ مزدور طبقہ قانونی دائرے میں رہتے ہوئے کام کر سکے۔
دوسری جانب ماہرین کا کہنا ہے کہ ٹریکٹروں کا بنیادی استعمال زرعی سرگرمیوں کے لیے مقرر ہے اور محکمہ زراعت بھی کسانوں کو یہی مشورہ دیتا ہے کہ وہ ان مشینوں کو کھیتی باڑی اور زرعی مقاصد کے لیے استعمال کریں۔ تاہم بعض علاقوں میں ٹریکٹروں کو کانکنی کے لیے استعمال کیے جانے پر ماحولیاتی اور قانونی خدشات بھی پیدا ہو رہے ہیں۔مقامی عوام نے حکومت اور متعلقہ محکموں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایک متوازن حکمت عملی اپنائیں جس میں ماحولیات کے تحفظ کے ساتھ ساتھ مزدوروں اور ٹریکٹر ڈرائیوروں کے روزگار کو بھی مدنظر رکھا جائے۔