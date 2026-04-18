مائننگ پابندی کے خلاف ٹریکٹر و ٹپر مالکان کا احتجاج، یکساں پالیسی کا مطالبہ
شوپیان کے ٹریکٹر مالکان نے کہاکہ بلاجواز مائننگ سرگرمیوں سے روکا جارہا ہے، جس کے باعث ان کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔
Published : April 18, 2026 at 6:03 PM IST
شوپیان (شاہد ٹاک) ضلع شوپیان میں آج ٹریکٹر اور ٹپر مالکان و ڈرائیوروں کی بڑی تعداد نے اپنے مطالبات کے حق میں ایم ایل اے شوپیان شبیر کُلے کی رہائش گاہ کے باہر خاموش احتجاج کیا۔ مظاہرین نے مقامی دریاؤں اور نالوں سے ریت و بجری نکالنے (ریور بیڈ مائننگ) کی دوبارہ اجازت دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ پابندیوں نے ان کے روزگار کو شدید متاثر کر دیا ہے۔
ضلع شوپیان کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے ٹریکٹر مالکان نے قصبہ شوپیان میں جمع ہو کر احتجاج کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں بلاجواز طور پر مائننگ سرگرمیوں سے روکا جا رہا ہے، جس کے باعث ان کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ اس موقع پر مظاہرین نے اپنے مسائل بیان کرتے ہوئے انتظامیہ سے اپیل کی کہ مائننگ کے شعبے سے وابستہ تمام افراد کے لیے یکساں پالیسی اختیار کی جائے۔
مظاہرین کا کہنا تھا کہ ایک طرف بڑی مشینری جیسے ایل اینڈ ٹی، جے سی بی، ڈمپر اور ٹپرز کو کام کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، جبکہ دوسری طرف ٹریکٹر مالکان پر پابندیاں عائد ہیں، جو سراسر ناانصافی ہے۔ ان کے مطابق اس امتیازی رویے نے غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں خاندانوں کو معاشی بحران میں مبتلا کر دیا ہے۔
احتجاج میں شامل افراد نے بتایا کہ ان میں سے بیشتر کا انحصار مکمل طور پر اسی پیشے پر ہے، اور موجودہ پابندی کے باعث وہ گھریلو اخراجات، بچوں کی تعلیم اور دیگر بنیادی ضروریات پوری کرنے سے قاصر ہو چکے ہیں۔ ایک مظاہر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہاکہ "ہم کسی خصوصی رعایت کا مطالبہ نہیں کر رہے بلکہ صرف برابر کے مواقع چاہتے ہیں تاکہ ہم عزت کے ساتھ اپنا روزگار کما سکیں۔"
اس دوران ایم ایل اے شوپیان شبیر کُلے بھی مظاہرین کی حمایت میں سامنے آئے۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنے وعدوں کو عملی جامہ پہنائے اور خاص طور پر غریب و پسماندہ طبقات کو نظر انداز نہ کرے۔ انہوں نے انتظامیہ پر زور دیا کہ ٹریکٹر مالکان کے جائز مطالبات کو سنجیدگی سے لیا جائے اور جلد از جلد اس مسئلے کا منصفانہ حل نکالا جائے۔
شبیر کُلے نے مزید کہا کہ وہ کوشش کریں گے کہ ضلع شوپیان میں بڑی مشینری، جن میں ایل اینڈ ٹی اور بلڈوزر شامل ہیں، کو ریت و بجری نکالنے کی اجازت نہ دی جائے، کیونکہ یہ حق مقامی لوگوں، خصوصاً غریب ٹریکٹر مالکان کا ہے جو اسی پیشے سے اپنا روزگار کماتے ہیں۔