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رامبن ضلع کے بانہال علاقے میں چمبل واس میں نیشنل ہائی وے44 پرٹویوٹا ہائیڈرر میں آگ لگ گئی
پولیس اہلکار،مقامی رضاکار، فائر اینڈ ایمرجنسی سروسزاورنیشنل ہائی ویزاتھارٹی آف انڈیا کی ایمبولینس موقع پر پہنچ گئی اور امدادی کارروائیاں شروع کر دی
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 18, 2026 at 8:08 AM IST
رامبن (نواز رونیال): جموں و کشمیر کے ضلع رامبن میں جموں سرینگر قومی شاہراہ-44 پر بانہال کے قریب شاہل گڑی نالہ کے مقام پر پیر کی شام ایک لائٹ موٹر وہیکل میں اچانک آگ لگ گئی۔
واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اہلکار، مقامی رضاکار، فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز اور نیشنل ہائی ویز اتھارٹی آف انڈیا (NHAI) کی ایمبولینس موقع پر پہنچ گئی اور امدادی کارروائیاں شروع کر دی۔بانہال پولیس اسٹیشن کے ایس ایچ او عاشق حسین لون نے بتایا کہ گاڑی میں سوار دونوں افراد محفوظ ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ ٹویوٹا ہائیرائیڈر، رجسٹریشن نمبر JK05Q/7666، بارہمولہ سے جموں کی جانب جا رہی تھی کہ جمبلواس کے مقام پر حادثے کا شکار ہو گئی، جس کے فوراً بعد گاڑی میں آگ بھڑک اٹھی۔حادثے کے بعد گاڑی دیکھتے ہی دیکھتے آگ کے شعلوں میں گھِر گئی۔ پولیس اور فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کے اہلکاروں نے فوری طور پر موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔
گاڑی میں سوار افراد کی شناخت رفیق احمد ولد حبیب اللہ خان، ساکن بارہمولہ، اور بشیر احمد ولد محمد کمال میر، ساکن کپواڑہ کے طور پر ہوئی ہے۔
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دونوں افراد نے بروقت گاڑی سے باہر نکل کر اپنی جان بچائی۔تاہم آگ لگنے کے نتیجے میں گاڑی مکمل طور پر جل کر تباہ ہو گئی۔پولیس نے حادثے اور گاڑی میں آگ لگنے کی وجوہات کا پتہ لگانے کے لیے مزید کارروائی شروع کر دی ہے۔