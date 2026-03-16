گلمرگ میں برفباری سے سیاحوں میں خوشی کی لہر
برفباری کے دوران گلمرگ کی مختلف جگہوں پر سیاحوں کا کافی رش دیکھنے کو مل رہا ہے۔
Published : March 16, 2026 at 7:36 AM IST
بارہمولہ (کوثر عرفات): وادی کشمیر کے مختلف اضلاع میں گذشتہ روز 15 مارچ کی صبح سے ہی میدانی علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی کے ساتھ بالائی علاقوں میں برفباری بھی ہو رہی ہے۔ ایسے میں مشہور سیاحتی مقام گلمرگ میں بھی برف باری دیکھنے کو مل رہی ہے۔
برفباری کے دوران گلمرگ کی مختلف جگہوں پر سیاحوں کا کافی رش بھی دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اس دوران برفباری سے لطف اندوز ہونے کے لیے گلمرگ کے پہاڑیوں پر ہر طرف سیاح اس سرد موسم میں برف سے کھیلتے نظر آئے۔
گلمرگ کی خوبصورت وادیوں میں دنیا بھر سے آئے سیاح اسکیئنگ اور ہلی اسکیئنگ کرتے نظر آئے۔ اگرچہ گذشتہ دنوں سے وادی کشمیر میں موسم بدل چکا تھا اور کافی دھوپ ہو رہی تھی، تاہم گذشتہ روز ایک بار پھر موسم نے اپنا مزاج بدلا۔ فی الحال بارشوں کے ساتھ ساتھ خطے کے بالائی علاقوں خصوصاً گلمرگ کی حسین وادیوں میں ایک بار پھر برف نے سیاحوں کو اپنی طرف مائل کیا۔
آپ کو بتادیں کہ گلمرگ میں امسال بھی سیاحوں کا کافی رش دیکھنے کو ملا اور اگر ہم گلمرگ کے پہاڑوں کی بات کریں تو تازہ برفباری کے بعد وہاں ایک بار پھر سیاحوں کی تعداد میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔