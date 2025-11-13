ETV Bharat / jammu-and-kashmir
چنار کے پتوں کی یہ نرم سرسراہٹ کیسی
کشمیر کی سیر پر آئے سیاح خزاں کے موسم میں درختوں خاص کر چنار کی موہ لینے والی خوبصورتی سے محظوظ ہو رہے ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 13, 2025 at 5:12 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) : گرے ہوئے چنار کے سرخ پتوں پر مستی کر رہی دلی کے خاتون سیاح - ہرشا - خزاں کے موسم کو دیکھنے اور اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے چند دنوں سےکشمیر میں ہیں اور پت جھڑ کے اس حسین منظر کا مشاہدہ کرنے کی خاطر خصوصی طور وادی آئی ہوئی ہے۔
خزاں کی آمد کے ساتھ ہی کشمیر وادی ایک بار پھر قدرتی حسن کے سنہرے اور سرخ رنگوں میں ڈوب گئی ہے۔ زمین پر بچھے ہوئے چنار کے پتوں کی سرخ اور زرد چادریں وادی کو ایک دلکش منظر میں بدل دیتی ہے۔ قدرت کی یہ شاہکار تخلیق نہ صرف مقامی لوگوں کے دلوں کو موہ لیتی ہے بلکہ سیاحوں کو بھی مسحور کر دیتی ہے۔
کشمیر میں خزاں کا موسم اپنی ایک منفرد پہنچان رکھتا ہے۔ جب سورج کی کرنیں ان پتوں کے درمیان سے چھن کر زمین پر پڑتی ہیں تو ہر درخت اور ہر باغ ایک سنہری روشنی کے رنگ میں ڈوب جاتا ہے اور جب چنار کے پتے آہستہ آہستہ گرتے ہیں؛ فضا میں نرم سرسراہٹ سنائی دیتی ہے۔
ہرشا کہتی ہیں کہ ’’اس بے مثال خوبصورتی کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے، اسے بس محسوس کیا جا سکتا ہے۔‘‘ انہوں نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی بات چیت کے دوران کہا کہ ’’ایسا نظارہ میں نے فلموں میں دیکھا تھا، لیکن آج میں از خود اس حقیقی دلکشی کا مشاہدہ کر رہی ہوں جس کے لیے میں خود کو خوش قسمت مانتی ہوں۔‘‘
قدآور چنار کے درختوں سے بھرے مغل باغات اور کشمیر یونیورسٹی کا نسیم باغ خزاں کے موسم میں مقامی اور ملکی سیاحوں کو اپنی طرف کھینچ لاتے ہیں۔ یہ صرف موسم ایک قدرتی تبدیلی نہیں بلکہ کشمیر کے تہذیبی اور ثقافتی ورثے کا حصہ ہے۔ چنار، وادی کشمیر کی پہچان سمجھا جاتا ہے، گرمیوں میں سرسبز لبادے اوڑھے چنار اس موسم میں گہرے سرخ، پیلے اور امبر رنگوں میں ملبوس ہو جاتے ہیں۔ سیاح اس موقع کو یاد گار بنانے کے لیے ان پتوں میں کھیلتے ہوئے تصویریں لیتے نظر آتے ہیں۔
اپنے بچوں کے ساتھ کشمیر کی سیر پر آئے ہر دیپ کمار نامی ایک اور سیاح کہتے ہیں کہ ’’شالیمار باغ میں چنار کے پتوں کا زرد رنگ انتہائی خوبصورت ہے۔ ان خشک پتوں پر چلنا ایک الگ ہی تجربہ ہے۔ ان پر چلنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ روح کو واقعی سکون بخشتی ہے۔‘‘
کشمیر میں خزاں کا موسم خوشگوار ہوتا ہے۔ دن میں ہلکی دھوپ، صبح وشام سردی اور چاروں طرف سلگتے ہوئے چنار کے پتے یہاں کے منظر کو حسین بنا دیتے ہیں۔ مقامی سیاح ساحل شفیع کا کہنا ہے کہ ’’ہم چند دوست اس باغ میں چناروں کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے آئیے ہیں۔ خزاں کے یہ مناظر بے حد دلفریب ہیں اور کشمیر کی یہ خوبصورتی دنیا کے ہر مقام سے بڑھ کر ہے۔‘‘
چنار اگرچہ غیر ثمر دار درخت ہے مگر اس کی لکڑی جوہر دار ہوتی ہے۔ شدید گرمی میں اس کا سایہ وجود کو فرحت بخشتا ہے۔ جبکہ تیز بارش میں چنار اپنی آغوش میں آئے ہوئے کو بھیگنے نہیں دیتا ہے۔ جب کشمیر میں خزاں اپنے اختتام کی طرف بڑھاتا ہے۔ برفباری یا بارشوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ پہاڑی علاقوں میں برف کی سفید چادر بچھ جاتی ہے اور یوں پھر موسم سرما یہاں کئی مہینوں کا مہمان ہوجاتا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: