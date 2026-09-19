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جموں کشمیر: دہلی اور یوپی کے سیاحوں نے پتنی ٹاپ میں سہولیات اور مہمان نوازی کو بے حد سراہا
دلکش موسم اور مقامی لوگوں کے بے مثال تعاون نے ویشنو دیوی آنے والے یاتریوں کے لیے پٹنی ٹاپ کا سفر یادگار بنا دیا۔
Published : September 19, 2026 at 5:08 PM IST
رامبن: (نواز رونیال) جموں و کشمیر کے معروف سیاحتی مقام پتنی ٹاپ کا دورہ کرنے والے دہلی اور اتر پردیش کے سیاحوں نے خطے میں سکیورٹی انتظامات، سفری سہولیات اور مہمان نوازی کو سراہتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے قیام کے دوران مجموعی انتظامات سے مکمل مطمئن ہیں۔
جموں خطے کے پتنی ٹاپ اور دیگر سیاحتی مقامات کا دورہ کرنے والے سیاحوں کے مطابق انتظامیہ اور شعبہ سیاحت سے وابستہ افراد نے ان کے سفر کو آرام دہ اور خوشگوار بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔
پتنی ٹاپ کے دورے پر آئے سیاحوں کا کہنا تھا کہ 'ہم جموں و کشمیر میں دستیاب سہولیات، سکیورٹی اور ٹرانسپورٹ کے انتظامات سے بے حد مطمئن ہیں۔ یہاں کے لوگ بہت مددگار اور خوش اخلاق ہیں۔'
انہوں نے ٹرانسپورٹروں، ہوٹل مالکان، دکانداروں اور سیاحت کے شعبے سے جڑے دیگر افراد کے تعاون کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ سیاحوں کے ساتھ گرمجوشی کا برتاؤ کیا جاتا ہے اور ضرورت پڑنے پر ان کی ہر ممکن مدد کی جاتی ہے۔
سیاحوں نے جموں و کشمیر کے قدرتی مناظر، خوشگوار موسم اور مختلف سیاحتی مقامات کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس خطے میں قدرتی خوبصورتی اور سیاحت کا ایک منفرد امتزاج موجود ہے۔ انہوں نے کشمیر کی خوبصورتی کو ’’زمین پر جنت‘‘ قرار دیتے ہوئے ملک کے مختلف حصوں کے لوگوں سے جموں و کشمیر کا دورہ کرنے کی اپیل کی۔
انہوں نے تجویز دی کہ ماتا ویشنو دیوی مندر میں درشن کے لیے کٹرا آنے والے یاتری اپنے سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے پتنی ٹاپ اور سنسر جیسے جموں خطے کے دیگر خوبصورت مقامات کا بھی رخ کریں۔
پتنی ٹاپ اور سنسر جموں خطے کے اہم ترین سیاحتی مراکز میں شامل ہیں، جہاں کے حسین مناظر، خوشگوار آب و ہوا، ایڈونچر، تفریح اور ایکو ٹورازم (قدرتی سیاحت) کے مواقع سیاحوں کو اپنی جانب متوجہ کرتے ہیں۔
سیاحوں اور مقامی کاروباریوں کا کہنا ہے کہ بہتر سفری روابط، بہترین مہمان نوازی اور جدید سیاحتی سہولیات کی دستیابی سے ملک بھر سے مزید لوگوں کو مذہبی یاترا کے ساتھ ساتھ خطے کے دیگر تفریحی مقامات کی سیر کے لیے راغب کیا جا سکتا ہے۔
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