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سیب کے باغات میں سیاحوں کی رونق، ایپل ویلی ہٹمورہ میں باغبانی اور سیاحت کا سنگم، زرعی سیاحت کے نئے امکانات روشن
اگر ایپل ویلی ہٹمورا جیسے مقامات کوسیاحتی نقشے پر نمایاں کیا جائے تو باغبانی اور سیاحت کے درمیان مضبوط تعلق قائم کیا جا سکتا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 19, 2026 at 6:47 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق): ضلع اننت ناگ کے ہٹمورا علاقے میں واقع ایپل ویلی ان دنوں سیب کی ہارویسٹنگ کے سیزن کے دوران سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ سرسبز و شاداب ماحول، قدرتی حسن اور سیبوں سے لدے درختوں کے درمیان قائم یہ باغات سیاحوں کو کشمیر کی روایتی باغبانی اور پھلوں کی پیداوار سے قریب سے واقف ہونے کا منفرد موقع فراہم کر رہے ہیں۔ پہلگام آنے جانے والے سیاح بڑی تعداد میں ان باغات کا رخ کر رہے ہیں، جہاں وہ نہ صرف درختوں سے تازہ سیب توڑنے اور ان کا ذائقہ چکھنے سے لطف اندوز ہو رہے ہیں بلکہ مقامی کسانوں سے براہِ راست سیب اور ان سے تیار کی جانے والی مختلف مصنوعات خریدنے میں بھی دلچسپی دکھا رہے ہیں۔
سیب کی ہارویسٹنگ کے دوران ایپل ویلی ہٹمورا کا قدرتی منظر سیاحوں کے لیے ایک منفرد تجربہ بن رہا ہے۔ باغات میں جاری سرگرمیوں کا مشاہدہ، سبز اور سرخ سیبوں سے لدے درختوں کے درمیان وقت گزارنا اور مقامی باغبانوں کے ساتھ بات چیت کرنا سیاحوں کو کشمیر کی زرعی ثقافت اور باغبانی کی روایات سے روشناس کرا رہا ہے۔ اس طرح یہ باغات محض سیب کی پیداوار کا ذریعہ نہیں رہے بلکہ ایک ایسی موسمی سیاحتی کشش کے طور پر بھی سامنے آ رہے ہیں، جو قدرتی حسن، مقامی ثقافت اور زرعی سرگرمیوں کو یکجا کرتی ہے۔
تازہ سیبوں کے علاوہ سیاح ایپل ویلی میں مقامی سطح پر تیار کی جانے والی مختلف مصنوعات خریدنے میں بھی دلچسپی لے رہے ہیں۔ ان مصنوعات میں تازہ سیب کا جوس، ایپل سائڈر ونیگر، جام، مربہ، گلقند اور دیگر اشیاء شامل ہیں۔ باغات میں ان مصنوعات کی دستیابی سیاحوں کو مقامی پیداوار براہِ راست خریدنے کا موقع فراہم کرتی ہے، جبکہ باغبانوں اور مقامی کاروباری افراد کو اپنی مصنوعات کی تشہیر اور فروخت کے لیے ایک اضافی ذریعہ بھی میسر آ رہا ہے۔
مقامی باغبانوں کے مطابق رواں سیزن کے دوران اب تک سیب کی پیداوار اطمینان بخش رہی ہے اور انہیں امید ہے کہ اس سال کی فصل گزشتہ سال کے مقابلے میں بہتر ثابت ہوگی۔ ان کا کہنا ہے کہ سیاحوں کی جانب سے باغات میں بڑھتی ہوئی دلچسپی سے نہ صرف سیبوں کی براہِ راست فروخت کو فروغ مل رہا ہے بلکہ مقامی سطح پر تیار کی جانے والی مصنوعات کے لیے بھی نئی منڈی میسر آ رہی ہے۔
ایپل ویلی ہٹمورا کا دورہ کرنے والے سیاح بھی اس تجربے کو منفرد اور یادگار قرار دے رہے ہیں۔ بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والی ایک سیاح نے بتایا کہ وہ سرینگر پہنچنے کے بعد اننت ناگ کے راستے کشمیر کی سیر کر رہی تھیں کہ ایپل ویلی ہٹمورا میں سیبوں کی ہارویسٹنگ کا منظر دیکھ کر باغات میں رکنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ باغ میں موجود سبز اور سرخ اقسام کے سیبوں کا ذائقہ انہیں بے حد پسند آیا، جبکہ تازہ سیبوں سے تیار کردہ جوس نے بھی ان کے تجربے کو مزید خوشگوار بنا دیا۔ انہوں نے وہاں سے ایپل سائڈر ونیگر اور گلقند بھی خریدی اور کہا کہ مقامی مصنوعات کا معیار اور قیمتیں ان کے لیے اطمینان بخش رہیں۔ سیاح کے مطابق کشمیر کے لوگوں کی مہمان نوازی نے بھی انہیں کافی متاثر کیا۔
ہریانہ سے تعلق رکھنے والے سیاح تریلوکی ناتھ پانڈے نے کہا کہ کشمیر کا ان کا پہلا دورہ ایپل ویلی ہٹمورا میں تازہ سیب چکھنے کے بعد مزید یادگار بن گیا۔ ان کے مطابق کشمیر میں پیدا ہونے والے سیبوں کا ذائقہ اور خوشبو منفرد ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلی بار سیب کے باغات کی سیر کرنے اور درختوں پر لگے سیبوں کو قریب سے دیکھنے کا تجربہ ان کے لیے انتہائی خوشگوار رہا۔
دہلی سے تعلق رکھنے والے سیاح پرنس کمار نے کہا کہ وہ خود کو خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ پہلگام کی سیر کے دوران انہیں سیب کے باغات دیکھنے اور تازہ پھلوں سے تیار کی جانے والی مختلف مصنوعات سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملا۔ ان کے مطابق تازہ سیب کا جوس اور دیگر آرگینک مصنوعات خریدنا ان کے سفر کا ایک اہم حصہ بن گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ان مقامی مصنوعات کو تحفے کے طور پر اپنے ساتھ گھر لے جانا چاہتے ہیں تاکہ اپنے اہلِ خانہ کو بھی کشمیر کی مقامی پیداوار سے روشناس کرا سکیں۔
دہلی سے تعلق رکھنے والی سیاح شویتا تیواری نے دیگر سیاحوں پر زور دیا کہ وہ سیب کی ہارویسٹنگ کے سیزن میں کشمیر کے مقامی باغات کا رخ کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح سیاح نہ صرف کشمیر کے قدرتی حسن سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں بلکہ انہیں تازہ سیب کھانے، مقامی مصنوعات خریدنے اور باغبانی سے وابستہ سرگرمیوں کا مشاہدہ کرنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ ان کے مطابق اس قسم کے تجربات سیاحوں کے سفر کو مزید یادگار بنانے کے ساتھ ساتھ مقامی لوگوں کی معیشت کو تقویت دینے میں بھی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔
ایپل ویلی ہٹمورا کے باغ مالک فیروز احمد بٹ کا کہنا ہے کہ پہلگام جانے اور وہاں سے واپس آنے والے سیاح اب سیب کے باغات کی جانب بھی متوجہ ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیب کے باغات نہ صرف سیاحت کو فروغ دینے کا ذریعہ بن رہے ہیں بلکہ مقامی باغبانوں کے لیے روزگار اور آمدنی کے نئے مواقع بھی پیدا کر رہے ہیں۔
فیروز احمد بٹ کے مطابق باغات کی سیر کے دوران سیاح تازہ سیبوں سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ سیب کا جوس، سرکہ، جام، مربہ، گلقند اور دیگر مقامی مصنوعات بھی خرید رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ باغات کا دورہ کرنے والے کئی سیاح بعد میں بھی ان کے مستقل خریدار بن جاتے ہیں اور اپنے گھروں کو واپس لوٹنے کے بعد مقامی مصنوعات کے آرڈر دیتے ہیں۔ ان کے بقول اس رجحان سے نہ صرف آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے بلکہ مقامی مصنوعات کے معیار اور ان کی فروخت کے امکانات کو مزید بہتر بنانے کی حوصلہ افزائی بھی مل رہی ہے۔
باغ مالک کا کہنا ہے کہ اگر ایپل ویلی ہٹمورا جیسے مقامات کو سیاحتی نقشے پر نمایاں کیا جائے، ان کی مؤثر تشہیر کی جائے اور مقامی مصنوعات کی خریداری کو فروغ دیا جائے تو باغبانی اور سیاحت کے درمیان ایک مضبوط تعلق قائم کیا جا سکتا ہے۔ اس سے باغبانوں کو اپنی پیداوار کے لیے براہِ راست خریدار مل سکتے ہیں، جبکہ مقامی نوجوانوں اور کاروباری افراد کے لیے بھی سیاحتی رہنمائی، مصنوعات کی فروخت، خوراک اور دیگر متعلقہ سرگرمیوں کے ذریعے آمدنی کے نئے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں۔
مجموعی طور پر، سیب کی ہارویسٹنگ کے سیزن میں ایپل ویلی ہٹمورا میں سیاحوں کی بڑھتی ہوئی دلچسپی اننت ناگ میں زرعی سیاحت کے فروغ کے امکانات کو اجاگر کرتی ہے۔ کشمیر کی باغبانی، قدرتی حسن اور مقامی مصنوعات کو ایک ساتھ پیش کرنے والا یہ مقام سیاحوں کو روایتی سیاحتی مقامات سے ہٹ کر ایک مختلف تجربہ فراہم کر رہا ہے۔ اگر یہاں سیاحوں کے لیے بنیادی سہولیات، مناسب پارکنگ، مصنوعات کی فروخت کے منظم انتظامات اور مؤثر تشہیر پر توجہ دی جائے تو ایپل ویلی ہٹمورا مستقبل میں اننت ناگ کی ایک نمایاں موسمی سیاحتی کشش بن سکتی ہے۔ اس سے نہ صرف سیاحوں کو کشمیر کی باغبانی اور دیہی زندگی کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملے گا بلکہ مقامی باغبانوں، نوجوانوں اور چھوٹے کاروباری افراد کی آمدنی میں اضافے اور علاقے کی معیشت کو مضبوط بنانے کی راہیں بھی ہموار ہو سکتی ہیں۔
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