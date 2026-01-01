ETV Bharat / jammu-and-kashmir

نئے سال کی آمد پرمشہورومعروف سیاحتی مقام گلمرگ میں سیاحوں کی بھیڑ

نئے سال کا جشن منانے کیلئے سیاحوں نے بڑی تعداد میں گلمرگ کا انتخاب کیا،برف باری میں سال نو کا آغاز کیا

نئے سال کی آمد پرمشہورومعروف سیاحتی مقام گلمرگ میں سیاحوں کی بھیڑ (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : January 1, 2026 at 10:05 AM IST

بارہمولہ (کوثر عرفات): شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے مشہور سیاحتی مقام گلمرگ میں سیاحوں کا کافی رش دیکھنے کو مل رہا ہے، ہندوستان سمیت بیرون ممالک سے آئے ہوئے سیاح دلکش خوبصورتی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ دراصل گلمرگ کے ساتھ ساتھ اس کے آس پاس کے علاقوں میں گزشتہ دنوں سے برفباری بھی ہو رہی ہے، جس سے سیاح کافی خوش ہیں۔


میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سیاحوں نے کہا کہ ہم نے اس قسم کا ماحول پہلی بار دیکھا ہے کیونکہ چاروں جانب برف ہی برف ہے اور ہم کافی خوش نصیب ہے کہ ہم نئے سال پر یہاں پرہیں۔ انہوں نے کہا یہ ہمارا یہ خواب تھا کہ ہم گلمرگ میں وقت صرف کرے اور آج ہم کو لگا کہ گلمرگ دنیا کی سچ میں سب سے خوبصورت جگہ ہے۔

سیاحوں نے کہا کہ گلمرگ کے گنڈولا ایک الگ قسم کا تجربہ ہے کیونکہ جب انسان گنڈولا میں سفر کرتا ہے تو ایک الگ ہی نظارہ ہوتا ہے۔اس دوران سرمائی کارنیوال کا افتتاح ایم ایل اے گلمرگ، فاروق احمد شاہ اور محکمہ سیاحت کے سینئر عہدیداروں نے کیا، جس میں وادی کی متنوع ثقافت اور تہوار کے جذبے کو ظاہر کرتے ہوئے، سنو کرکٹ، اسکیئنگ، میوزیکل ایوننگ اور مقامی آرٹ ڈسپلے سمیت تفریحی اور ثقافتی تقریبات کا ایک سلسلہ شامل ہے۔

اس بات کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر میں سیاحت ایک مختصر سست روی کے بعد مضبوطی سے واپس آئی ہے، ڈائریکٹر نے مزید کہا کہ سیاحوں کو بغیر کسی رکاوٹ کے تجربہ فراہم کرنے کے لیے بنیادی ڈھانچے کی مسلسل اپ گریڈیشن اور نئے اقدامات کو نافذ کیا جا رہا ہے۔ "ہماری توجہ معیاری خدمات، حفاظت اور پائیدار سیاحتی ماڈلز کی ترقی پر ہے جس سے مقامی لوگوں اور زائرین دونوں کو فائدہ ہو۔

سیاحت کے ذریعے امن کو فروغ دینے کے محکمے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے، ڈائریکٹر نے کہا کہ وادی کی برف سے ڈھکی چوٹیاں اور پرسکون مناظر ہم آہنگی اور اتحاد کا ایک طاقتور پیغام دیتے ہیں۔ "ہم ملک بھر کے لوگوں سے وادی کی خوبصورتی، امن اور اس کے لوگوں کی گرمجوشی کو دیکھنےاپیل کرتے ہیں۔

