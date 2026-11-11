ETV Bharat / jammu-and-kashmir

گاندربل میں سیاحوں کی ٹیمپو ٹریولر کھائی میں جا گری، درجنوں سیاح زخمی، چھ کی حالت تشویشناک، ایل جی سنہا کا اظہارِ تشویش

لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے سڑک حادثے کا نوٹس لیتے ہوئے اعلیٰ حکام، ڈائریکٹر اور ضلع کمشنر سے بات کرکے صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا۔

Tourist Vehicle Plunges 60 Feet into Gorge in Ganderbal; 18 Injured, Six Battle for Life, Urdu News
گاندربل میں مسافر گاڑی حادثے کا شکار. 18 سیاح زخمی، اسپتال منتقل (Photo Credit; ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 11, 2026 at 10:07 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

گاندربل، جموں و کشمیر (فردوس احمد تانترے): سونہ مرگ کے پُرفضا مقام کی سیر کے بعد سرینگر واپس آنے والے سیاحوں کا خوشگوار سفر اُس وقت ایک دلخراش اور خوفناک حادثے میں تبدیل ہو گیا جب منگل کے روز وسطی کشمیر کے ضلع گاندربل کے کنگن علاقے میں گنڈ سمبل پاور ہاؤس کے نزدیک ایک تیز رفتار ٹیمپو ٹریولر ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو گئی۔ موڑ کاٹتے ہوئے گاڑی سڑک سے پھسل گئی اور لڑھکتی ہوئی تقریباً 60 فٹ گہری کھائی میں جا گری، جس کے نتیجے میں موقع پر چیخ و پکار مچ گئی اور علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔


اس المناک حادثے میں گاڑی میں سوار ڈرائیور سمیت تمام 18 افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں، جنہیں فوری طور پر مقامی لوگوں اور پولیس کی مدد سے کھائی سے نکال کر قریبی اسپتال منتقل کیا گیا، جب کہ 6 شدید زخمیوں کی حالت انتہائی تشویشناک بتائی جا رہی ہے جنہیں خصوصی علاج کے لیے سرینگر ریفر کیا گیا ہے۔ حادثے کی مکمل تفصیلات، ریسکیو آپریشن اور اعلیٰ حکام کے ردِعمل کا تفصیلی احوال درج ذیل ہے۔

ویڈیو میں دیکھیں مسافر گاڑی حادثے کا شکار (Credit; ETV BHARAT)

حادثے کی تفصیل اور متاثرین کی شناخت

اطلاعات کے مطابق دہلی رجسٹریشن کی ٹیمپو ٹریولر (نمبر DL1VC-5231) سیاحوں کو لے کر سونہ مرگ سے سرینگر کی طرف جا رہی تھی۔ گنڈ سمبل پاور ہاؤس کے نزدیک ایک موڑ پر ڈرائیور گاڑی سے اپنا توازن کھو بیٹھا، جس کے نتیجے میں گاڑی سڑک سے پھسل کر گہری کھائی میں جا گری۔ ابتدائی معلومات کے مطابق، حادثے کا شکار ہونے والے سیاحوں کا تعلق گجرات اور مغربی بنگال سے ہے، جب کہ گاڑی کا ڈرائیور پنجاب کا رہائشی ہے۔

Tourist Vehicle Plunges 60 Feet into Gorge in Ganderbal; 18 Injured, Six Battle for Life, Urdu News
حادثے کے بعد عوام مدد کرتے ہوئے (Photo Credit; ETV BHARAT)

فوری ریسکیو آپریشن اور طبی امداد

حادثے کی اطلاع ملتے ہی مقامی باشندوں اور پولیس اہلکاروں نے فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچ کر بچاؤ کی کارروائی شروع کی۔ کھائی میں پھنسے زخمیوں کو بحفاظت باہر نکالنے کے بعد انہیں فوری طبی امداد فراہم کرنے کے انتظامات کیے گئے۔

Tourist Vehicle Plunges 60 Feet into Gorge in Ganderbal; 18 Injured, Six Battle for Life, Urdu News
حادثے کا نوٹس لیتے ہوئے اعلیٰ حکام موقع پر موجود (Photo Credit; ETV BHARAT)

زخمیوں کی بڑی تعداد کے پیشِ نظر سونہ مرگ، گنڈ اور گنی ون کے بنیادی مراکزِ صحت (PHCs) سے ایمبولینسیں طلب کی گئیں۔ تمام 18 زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد کے لیے پرائمری ہیلتھ سینٹر گنڈ منتقل کیا گیا، جہاں سے شدید زخمی ہونے والے افراد کو بہتر علاج کے لیے ایس کے آئی ایم ایس (SKIMS) صورہ، سرینگر ریفر کر دیا گیا۔

Tourist Vehicle Plunges 60 Feet into Gorge in Ganderbal; 18 Injured, Six Battle for Life, Urdu News
حادثے کے بعد پولیس اہلکار مدد کرتے ہوئے (Photo Credit; ETV BHARAT)

پولیس افسر کا بیان اور حادثے کی وجہ

سب ڈویژنل پولیس افسر (ایس ڈی پی او) کنگن راجیش رینہ نے حادثے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ڈرائیور سمیت تمام 18 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ان کے مطابق 6 زخمیوں کی حالت انتہائی نازک ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حادثے کی اصل وجہ فی الحال معلوم نہیں ہو سکی ہے اور پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے، تاہم ابتدائی اندازے کے مطابق تیز رفتاری گاڑی کے بے قابو ہونے کی ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے۔

لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا نوٹس اور ہدایات

دریں اثناء، جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے گاندربل کے سمبل بالا علاقے میں پیش آنے والے اس سڑک حادثے کا فوری نوٹس لیتے ہوئے اعلیٰ حکام، ڈائریکٹر ایس کے آئی ایم ایس اور ضلع ترقیاتی کمشنر (ڈی سی) گاندربل سے بات کر کے صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا۔

زخمی ہونے والے گجرات اور مغربی بنگال کے سیاح

لیفٹیننٹ گورنر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' (X) پر جاری اپنے بیان میں کہا کہ حادثے میں زخمی ہونے والے گجرات اور مغربی بنگال کے سیاحوں کو بہتر علاج کے لیے ایس کے آئی ایم ایس صورہ منتقل کیا گیا ہے۔ انہوں نے انتظامیہ اور اسپتال کے ڈائریکٹر کو واضح ہدایت دی کہ زخمیوں کو بہترین ممکنہ طبی سہولیات فراہم کی جائیں اور ساتھ ہی انہوں نے تمام زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔

یہ بھی پڑھیں:

کشی نگر میں خوفناک سڑک حادثہ؛ ایک ہی خاندان کے پانچ افراد سمیت چھ لوگ ہلاک، دو کی حالت تشویشناک

گجرات میں دلخراش سڑک حادثہ: بس اور ٹرک کے تصادم میں سات افراد ہلاک، وزیراعظم کا اظہارِ افسوس

رامبن سڑک حادثہ: اوکھرال پریستان لنک روڈ پر ٹاٹا سومو کھائی میں گر گئی، ایک ہلاک، آٹھ زخمی

رامبن نیشنل ہائی وے چمبلواس پر کار حادثے میں تین افراد زخمی، ایک کی حالت تشویشناک

اننت ناگ کے قاضی محلہ میں آتشزدگی، پانچ رہائشی مکانات متاثر، ایک شخص زخمی

جموں میں بی ایس ایف خاتون کانسٹیبل کی پر اسرار طور گولی لگنے سے موت

اسپین کے صوبے ٹولیڈو میں دو ٹرینوں کا تصادم، کم از کم 30 افراد ہلاک

TAGGED:

گاندربل میں سیاحتی ٹیمپو کا حادثہ
TOURIST TEMPO ACCIDENT IN GUND
TOURIST VEHICLE PLUNGES IN GORGE
TRAVELLER ACCIDENT IN GANDERBAL
TOURIST TEMPO ACCIDENT IN GANDERBAL

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.