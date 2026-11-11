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گاندربل میں سیاحوں کی ٹیمپو ٹریولر کھائی میں جا گری، درجنوں سیاح زخمی، چھ کی حالت تشویشناک، ایل جی سنہا کا اظہارِ تشویش
لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے سڑک حادثے کا نوٹس لیتے ہوئے اعلیٰ حکام، ڈائریکٹر اور ضلع کمشنر سے بات کرکے صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا۔
Published : November 11, 2026 at 10:07 AM IST
گاندربل، جموں و کشمیر (فردوس احمد تانترے): سونہ مرگ کے پُرفضا مقام کی سیر کے بعد سرینگر واپس آنے والے سیاحوں کا خوشگوار سفر اُس وقت ایک دلخراش اور خوفناک حادثے میں تبدیل ہو گیا جب منگل کے روز وسطی کشمیر کے ضلع گاندربل کے کنگن علاقے میں گنڈ سمبل پاور ہاؤس کے نزدیک ایک تیز رفتار ٹیمپو ٹریولر ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو گئی۔ موڑ کاٹتے ہوئے گاڑی سڑک سے پھسل گئی اور لڑھکتی ہوئی تقریباً 60 فٹ گہری کھائی میں جا گری، جس کے نتیجے میں موقع پر چیخ و پکار مچ گئی اور علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔
اس المناک حادثے میں گاڑی میں سوار ڈرائیور سمیت تمام 18 افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں، جنہیں فوری طور پر مقامی لوگوں اور پولیس کی مدد سے کھائی سے نکال کر قریبی اسپتال منتقل کیا گیا، جب کہ 6 شدید زخمیوں کی حالت انتہائی تشویشناک بتائی جا رہی ہے جنہیں خصوصی علاج کے لیے سرینگر ریفر کیا گیا ہے۔ حادثے کی مکمل تفصیلات، ریسکیو آپریشن اور اعلیٰ حکام کے ردِعمل کا تفصیلی احوال درج ذیل ہے۔
حادثے کی تفصیل اور متاثرین کی شناخت
اطلاعات کے مطابق دہلی رجسٹریشن کی ٹیمپو ٹریولر (نمبر DL1VC-5231) سیاحوں کو لے کر سونہ مرگ سے سرینگر کی طرف جا رہی تھی۔ گنڈ سمبل پاور ہاؤس کے نزدیک ایک موڑ پر ڈرائیور گاڑی سے اپنا توازن کھو بیٹھا، جس کے نتیجے میں گاڑی سڑک سے پھسل کر گہری کھائی میں جا گری۔ ابتدائی معلومات کے مطابق، حادثے کا شکار ہونے والے سیاحوں کا تعلق گجرات اور مغربی بنگال سے ہے، جب کہ گاڑی کا ڈرائیور پنجاب کا رہائشی ہے۔
فوری ریسکیو آپریشن اور طبی امداد
حادثے کی اطلاع ملتے ہی مقامی باشندوں اور پولیس اہلکاروں نے فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچ کر بچاؤ کی کارروائی شروع کی۔ کھائی میں پھنسے زخمیوں کو بحفاظت باہر نکالنے کے بعد انہیں فوری طبی امداد فراہم کرنے کے انتظامات کیے گئے۔
زخمیوں کی بڑی تعداد کے پیشِ نظر سونہ مرگ، گنڈ اور گنی ون کے بنیادی مراکزِ صحت (PHCs) سے ایمبولینسیں طلب کی گئیں۔ تمام 18 زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد کے لیے پرائمری ہیلتھ سینٹر گنڈ منتقل کیا گیا، جہاں سے شدید زخمی ہونے والے افراد کو بہتر علاج کے لیے ایس کے آئی ایم ایس (SKIMS) صورہ، سرینگر ریفر کر دیا گیا۔
پولیس افسر کا بیان اور حادثے کی وجہ
سب ڈویژنل پولیس افسر (ایس ڈی پی او) کنگن راجیش رینہ نے حادثے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ڈرائیور سمیت تمام 18 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ان کے مطابق 6 زخمیوں کی حالت انتہائی نازک ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حادثے کی اصل وجہ فی الحال معلوم نہیں ہو سکی ہے اور پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے، تاہم ابتدائی اندازے کے مطابق تیز رفتاری گاڑی کے بے قابو ہونے کی ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے۔
Lieutenant Governor of Jammu & Kashmir Manoj Sinha tweets, "I spoke with senior officials, Director, SKIMS, and the Deputy Commissioner, Ganderbal regarding the unfortunate road accident at Sumbal Bala, Ganderbal. 8 injured tourists from Gujarat and West Bengal have been referred to SKIMS. I have directed the officials and the Director, SKIMS to ensure the best possible treatment for the injured. Praying for their speedy recovery."— IANS (@ians_india) November 10, 2026
لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا نوٹس اور ہدایات
دریں اثناء، جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے گاندربل کے سمبل بالا علاقے میں پیش آنے والے اس سڑک حادثے کا فوری نوٹس لیتے ہوئے اعلیٰ حکام، ڈائریکٹر ایس کے آئی ایم ایس اور ضلع ترقیاتی کمشنر (ڈی سی) گاندربل سے بات کر کے صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا۔
زخمی ہونے والے گجرات اور مغربی بنگال کے سیاح
لیفٹیننٹ گورنر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' (X) پر جاری اپنے بیان میں کہا کہ حادثے میں زخمی ہونے والے گجرات اور مغربی بنگال کے سیاحوں کو بہتر علاج کے لیے ایس کے آئی ایم ایس صورہ منتقل کیا گیا ہے۔ انہوں نے انتظامیہ اور اسپتال کے ڈائریکٹر کو واضح ہدایت دی کہ زخمیوں کو بہترین ممکنہ طبی سہولیات فراہم کی جائیں اور ساتھ ہی انہوں نے تمام زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔