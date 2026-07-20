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خراب موسمی حالات کے پیش نظر کوکرناگ کے بالائی علاقوں میں سیاحوں کی آمد و رفت پر پابندی
ایڈوائزری کے مطابق شدید بارشوں کے باعث لینڈ سلائیڈنگ، پتھروں کے گرنے، اچانک آنے والے سیلاب اور دیگر قدرتی خطرات کا خدشہ ہے۔
Published : July 20, 2026 at 7:13 AM IST
اننت ناگ: (دین عمران) خراب موسمی حالات اور محکمہ موسمیات کی جانب سے آئندہ چند روز تک شدید بارشوں کی پیش گوئی کے بعد ضلع انتظامیہ نے سب ڈویژن کوکرناگ کے بالائی سیاحتی علاقوں میں سیاحوں کی نقل و حرکت پر فوری پابندی عائد کر دی ہے۔
جاری کردہ ایڈوائزری کے مطابق شدید بارشوں کے باعث لینڈ سلائیڈنگ، پتھروں کے گرنے، اچانک آنے والے سیلاب اور دیگر قدرتی خطرات کا خدشہ ہے، جو سیاحوں کی جان و مال کے لیے سنگین خطرہ بن سکتے ہیں۔
انتظامیہ نے عوامی تحفظ کو مدنظر رکھتے ہوئے حکم جاری کیا ہے کہ بدہاڑ (Bidhard) سے آگے کسی بھی سیاح کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ سنتھن ٹاپ، چوہر ناگ، فامبر ویلی اور مرگن ٹاپ میں ٹریکنگ اور سیاحتی سرگرمیوں پر بھی اگلے احکامات تک مکمل پابندی عائد رہے گی۔
حکم نامے میں متعلقہ اسٹیشن ہاؤس آفیسر (SHO) کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ضروری مقامات پر چیک پوسٹیں قائم کر کے اس حکم پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنائیں اور کسی بھی سیاح کو ممنوعہ علاقوں کی جانب جانے کی اجازت نہ دیں۔
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انتظامیہ نے عوام اور سیاحوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی حفاظت کے پیش نظر جاری ہدایات پر مکمل عمل کریں اور موسم بہتر ہونے تک بالائی سیاحتی علاقوں کا سفر کرنے سے گریز کریں۔ حکم نامے کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف متعلقہ قوانین کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
واضح رہے کہ محکمہ موسمیات نے جموں و کشمیر میں 19 سے 23 جولائی 2026 تک شدید بارشوں کے دور کی پیش گوئی کرتے ہوئے موسمی الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیاتی مرکز سری نگر کی جانب سے جاری ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ بحیرہ عرب اور خلیج بنگال سے نمی کے داخل ہونے اور مانسون ٹرف کے معمول کی پوزیشن سے شمال کی جانب منتقل ہونے کے باعث خطے میں موسلادھار بارشوں کا امکان ہے۔
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