برفباری کے بعد شوپیاں میں سیاحوں کی آمد میں اضافہ
سیاحوں کی آمد سے ضلع شوپیاں میں مقامی سرگرمیوں کو کافی فروغ ملا ہے۔
Published : February 2, 2026 at 6:05 PM IST|
Updated : February 2, 2026 at 6:17 PM IST
شوپیاں: کشمیر میں ہوئی حالیہ برفباری نے وادی کشمیر کے مختلف علاقوں بشمول جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیاں کی جانب سیاحوں کو اپنی جانب متوجہ کیا ہے، جس کے باعث مقامی سرگرمیوں میں نمایاں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔
برفباری کے بعد شوپیاں کے سیاحتی مقامات کے ساتھ ساتھ سڑکوں کے کنارے اور کھلے میدانوں میں بھی لوگوں کی خاصی بھیڑ دیکھی جا رہی ہے، جہاں لوگ برف سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کھیل کود اور فوٹوگرافی کرتے نظر آرہے ہیں۔ سفید چادر میں لپٹے پہاڑ، باغات اور کھلے میدان نے شوپیاں کی قدرتی خوبصورتی کو مزید نکھار دیا ہے، اور ساتھ ہی شوپیاں ضلع کو سیاحوں کی اولیں اور پسندیدہ مقام بنا دیا ہے۔
شوپیاں کے باشندں کا کہنا ہے کہ ’’برفباری سے نہ صرف ضلع کے قدرتی حسن میں اضافہ ہوا ہے بلکہ ایک خوشگوار اور مثبت ماحول بھی قائم ہوا ہے۔‘‘ سیاحوں نے بتایا کہ ’’برف سے ڈھکے پہاڑ، سیب کے باغات اور پرسکون فضا شوپیان کو دیگر علاقوں سے ممتاز بناتی ہے اور یہاں آکر ذہنی سکون محسوس ہوتا ہے۔‘‘
سیاحوں کو برف میں کھیلتے، تصاویر بناتے اور برف پوش راستوں پر چہل قدمی کرتے دیکھا جا رہا ہے۔ کئی سیاحوں نے کہا کہ وہ شوپیان کو ایک بہترین سرمائی سیاحتی مقام کے طور پر دوسروں کو بھی تجویز کریں گے۔
مقامی آبادی کو امید ہے کہ ’’اگر برفباری کا یہ سلسلہ جاری رہا تو ضلع میں سرمائی سیاحت کو فروغ ملے گا اور ضلع کو معاشی طور پر بھی فائدہ پہنچے گا۔‘‘
