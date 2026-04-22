ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سیاحت کا سیاہ باب: پہلگام حملے کو ایک سال، بحالی کا سفر ادھورا
Published : April 22, 2026 at 5:28 PM IST
پہلگام:(میر اشفاق) جموں و کشمیر کے پہلگام میں گزشتہ سال 22 اپریل کو ہوئے دہشت گردانہ حملے کو آج ایک سال مکمل ہو گئے ہیں۔ اس حملہ کی پہلی برسی کو پیش نظر جموں و کشمیر میں سکیورٹی ہائی الرٹ پر ہے ۔سیاحتی مقامت پر خاص کر پہلگام میں سیکورٹی انتظامات سخت کر دیے گئے ہیں۔
واضح رہے کہ 22 اپریل 2025 کو پہلگام کی بائسرن وادی میں خوفناک دہشت گردانہ حملہ ہوا تھا۔ جس دوران دہشت گردوں نے سیاحوں کو ہدف بنا کر گولیاں چلائی تھیں۔ اس حملہ میں 25 سیاح اور ایک مقامی گھوڑے بان ہلاک ہو گیا تھا ۔ اس واقعہ نے ملک کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ حادثہ کے بعد پورے ملک میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی تھی اور جگہ جگہ احتجاجی مظاہرے ہوئے تھے۔
پہلگام سانحہ کی برسی کے موقعہ پر سیاسی سماجی و مذہبی انجموں کی جانب سے آج بھی مذمت کی جارہی ہے اور کہا جارہا ہے کہ اس خونین واقعہ کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔
پہلگام دہشت گردانہ واقعہ کو یاد کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ’ایکس‘ پر ایک تعزیتی پیغام جاری کیا ہے۔ انھوں نے پوسٹ میں لکھا ہے کہ ’گزشتہ سال آج کے دن پہلگام کے ہولناک دہشت گردانہ حملہ میں جان گنوانے والے معصوم لوگوں کو یاد کر رہا ہوں۔ انہیں کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ میری ہمدردی ان سوگوار خاندانوں کے ساتھ ہے جو اب بھی غم میں ڈوبے ہیں۔انھوں نے مزید لکھا ہے کہ ایک ملک کے طور پر ہم غم اور عزم میں متحد کھڑے ہیں۔ ہندوستان کبھی بھی کسی بھی قسم کی دہشت گردی کے سامنے نہیں جھکے گا۔ دہشت گردوں کے گھناؤنے عزائم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔
اس واقعہ سے کشمیر کی سیاحتی صنعت پر گہرے منفی اثرات مرتب ہوئے ۔ یہ دن وادی کی سیاحت کے لیے ایک سیاہ باب ثابت ہوا، جس کے اثرات آج بھی نمایاں طور پر محسوس کئے جا رہے ہیں۔
واقعہ کے فوراً بعد حکومت نے وادی کے تمام سیاحتی پر پابندی عائد کر دی گئی ،وہیں وادی سے سیاحوں کا بڑے پیمانے پر انخلاء شروع ہوا،اور نئی بلکنگس میں بدریج کمی ہوگئی ۔ اگرچہ بعد میں کئی ماہ بعد مرحلہ وار طریقہ سے درجنوں سیاحتی مقامات سے پابندی ہٹا دی گئی تاہم پہلگام میں موجود کئی سیاحتی مقامات خاص کر بائیسرن وادی، جسے منی سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے ابھی تک بند ہے ۔
جس کے نتیجے میں سیاحت شدید مالی بحران کی زد میں آگئی ۔ گزشتہ ایک برس کے دوران ٹورازم سیکٹر کو جو دھچکا لگا اس کی مکمل بحالی اب تک ممکن نہیں ہو سکی ہے۔
سیاحت سے جڑے افراد سمیت سیاح حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ پہلگام کے بائیسرن، چندن واڑی اہم سیاحتی مقامات سے پابندیاں ہٹائی جائیں اور سیاحت کو فروغ دینے کے لیے مؤثر اور عملی اقدامات کیے جائیں، تاکہ اس شعبے سے وابستہ ہزاروں افراد کو دوبارہ روزگار کے مواقع میسر آ سکیں اور پہلگام کی سیاحت اپنی سابقہ رونق کی طرف لوٹ سکے۔