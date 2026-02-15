ETV Bharat / jammu-and-kashmir
محکمہ سیاحت کا سونمرگ کو مسابقتی سکی ایونٹس اور بہتر انفراسٹرکچر کا منصوبہ
ڈائریکٹر ٹورازم کشمیر سید قمر سجاد نے کہا کہ سونمرگ کا قدرتی خطہ اور برف سے ڈھکی ڈھلوان اسے سرمائی کھیلوں کیلئے موزوں بناتی ہے۔
گاندربل: (فردوس احمد تانترے) محکمہ سیاحت نے گلمرگ کے بعد سونمرگ کو وادی کے سرمائی کھیلوں کے دوسرے بڑے مقام کے طور پر ترقی دینے کا خواہش مند ہے۔ محکمے کے مطابق سونمرگ میں اسکیئنگ کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانے اور موسم سرما کے مسابقتی ایونٹس کو مرحلہ وار طریقے سے متعارف کرانے کے منصوبہ ہے۔
ڈائریکٹر ٹورازم کشمیر سید قمر سجاد نے کہا کہ سونمرگ کا قدرتی خطہ اور برف سے ڈھکی ڈھلوان اسے اسکیئنگ اور دیگر سرمائی کھیلوں کے لیے مثالی طور پر موزوں بناتی ہے۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ محکمہ کھیلوں کی منظم سرگرمیوں کی حمایت کے لیے سہولیات کو بہتر بنانے کے لیے منظم طریقے سے کام کر رہا ہے۔
فی الحال سونمرگ میں 14 روزہ مربوط سکینگ پروگرام کے تحت تقریباً 200 شرکاء، جن میں جموں و کشمیر کے تقریباً 180 طلباء سمیت کچھ باہر کے طلبہ شامل ہیں، تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ حکام نے اس پیش رفت کو پورے خطے میں سرمائی کھیلوں میں بڑھتی ہوئی دلچسپی کا ایک مثبت اشارہ قرار دیا۔
ملک کے سرمائی دارالحکومت کے طور پر گلمرگ کی پوزیشن کا ذکر کرتے ہوئے سجاد نے کہا کہ کئی مقامات جیسے سونمرگ آنے والے سالوں میں مسابقتی ایونٹس کی میزبانی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، بشرطیکہ انفراسٹرکچر کو منصوبہ بند طریقے سے اپ گریڈ کیا جائے۔
کیبل کار کارپوریشن کے ذریعہ سونمرگ میں نصب ڈریگ لفٹ کے جلد سے جلد کام کرنے کی امید ہے۔ محکمہ مقامی نوجوانوں کو موسم سرما کے کھیلوں میں حصہ لینے کے لیے بھی حوصلہ افزائی کر رہا ہے تاکہ تربیت یافتہ گائیڈز اور ایڈونچر ٹورازم پروفیشنلز کا ایک حلقہ بنایا جا سکے۔
ڈائرکٹر نے کہا کہ اضافی انفراسٹرکچر بشمول مزید ڈریگ لفٹوں کا جائزہ لیا جائے گا کیونکہ اس سے سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا جس کا طویل مدتی مقصد سونمرگ کو وادی میں ایک ممتاز سرمائی سیاحت اور کھیلوں کے مرکز کے طور پر مستحکم کرنا ہے۔
