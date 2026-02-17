ETV Bharat / jammu-and-kashmir
برف کی وادیوں میں سیاحت کا جشن: شوپیان کے دوبجن میں گرینڈ ونٹر کارنیول، ہزاروں افراد کی شرکت
Published : February 17, 2026 at 5:25 PM IST
شوپیاں:(شاہد ٹاک) جنوبی کشمیر کے شوپیان ضلع میں آج سیاحت کے فروغ اور ثقافتی رنگا رنگی کو اجاگر کرنے کے لیے ایک شاندار ونٹر کارنیول کا انعقاد کیا گیا۔ یہ گرینڈ ونٹر کارنیول دوبجن کی حسین برف پوش وادیوں میں منعقد ہوا، جہاں ہزاروں مقامی افراد اور سیاحوں نے شرکت کی۔ اس تقریب کا اہتمام محکمہ سیاحت نے ضلع انتظامیہ شوپیان کے اشتراک سے کیا تھا۔
ونٹر کارنیول کے دوران نامور فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور حاضرین کو محظوظ کیا، جبکہ مختلف اسکولوں کے طلبہ و طالبات نے رنگا رنگ ثقافتی پروگرام پیش کیے۔ اس موقع پر کئی سرکاری و نجی محکموں کی جانب سے معلوماتی اور تجارتی اسٹالز بھی لگائے گئے، جنہوں نے میلے کی رونق میں اضافہ کیا۔
تقریب میں ڈپٹی کمشنر شوپیان شیشیر گپتا اور محکمہ سیاحت کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹورزم جاہد آزاد کی نگرانی میں سیاحوں کے لیے جامع انتظامات کیے گئے تھے۔ محکمہ سیاحت کی جانب سے برف پر چلنے والی خصوصی گاڑیوں کا انتظام بھی کیا گیا، جبکہ مختلف کھیلوں کے مقابلے منعقد ہوئے جن میں سنوکر، بیڈمنٹن اور دیگر کھیل شامل تھے۔
ونٹر کارنیول کے دوران مقامی لوگوں نے کھانے پینے کے اسٹالز بھی قائم کیے، جہاں مختلف اضلاع سے آئے سیاحوں نے مقامی پکوانوں سے لطف اندوز ہوئے۔ اس اقدام سے مقامی آبادی کو روزگار کے مواقع میسر آئے اور علاقائی معیشت کو تقویت ملی۔
ضلع کے عوام نے ضلع انتظامیہ شوپیان اور محکمہ سیاحت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ آئندہ بھی اس طرح کے ونٹر کارنیولز کا انعقاد کیا جائے تاکہ جنوبی کشمیر کے اس خوبصورت ضلع میں سیاحت کو مزید فروغ مل سکے، جو اپنی قدرتی دلکشی کے باعث ملک بھر میں شہرت رکھتا ہے۔
واضح رہے کہ گزشتہ روز جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد بند کی گئی چند سیاحتی مقامات کو دوبارہ سیاحوں کے لیے کھولنے کا اعلان کیا تھا، جن میں دوبجن اور پیر کی گلی شامل ہیں۔ اسی پس منظر میں اس ونٹر کارنیول میں مقامی سیاحوں کے ساتھ ساتھ بیرونِ ریاست اور بیرونِ ملک سے آئے سیاحوں نے بھی بھرپور شرکت کی۔