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لداخ میں فضائیہ کا نیا عالمی ریکارڈ، 13,629فٹ کی بلندی پر کامیاب لینڈنگ
چین سرحد کے قریب تین کلومیٹر طویل رن وے پر کامیاب لینڈنگ سے دفاعی تیاریوں کو تقویت ملنے کی امید ہے۔
Published : November 7, 2026 at 5:15 PM IST
سرینگر: بھارتی فضائیہ (IAF) نے ہفتہ کے روز بلند پہاڑی علاقوں میں فضائی سفر کے شعبے میں ایک اہم سنگ میل عبور اور کامیابی حاصل کرتے ہوئے مشرقی لداخ کے نیوما ہوائی اڈے پر اپنے فوجی ٹرانسپورٹ طیارے IL-76MD کو کامیابی کے ساتھ لینڈ کیا(اتارا)۔ اس کے ساتھ ہی طیارے نے دنیا میں اپنی نوعیت کی سب سے زیادہ بلندی پر لینڈنگ کا نیا عالمی ریکارڈ قائم کیا۔
یہ لینڈنگ سطح سمندر سے 13,629 فٹ کی بلندی پر انجام دی گئی۔ اسے بھارت کی فوجی فضائی نقل و حمل کی صلاحیت میں ایک اہم پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اس کامیابی سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ انڈین ائر فورس مشکل ترین جغرافیائی حالات میں بھی اپنے بڑے فوجی طیارے آپریٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
فضائیہ کے ترجمان نے اس کامیابی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ IL-76MD طیارے نے نیوما میں کامیاب لینڈنگ کرکے تاریخ رقم کی ہے۔ یہ دنیا میں اس طیارے کی اب تک کی سب سے زیادہ بلندی پر کی گئی لینڈنگ ہے۔
فضائیہ نے اس کامیابی کا سہرا طیارے کی طویل عرصے سے برقرار آپریشنل صلاحیت اور اس کے عملے کی مہارت، درستگی اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو دیا ہے۔ بھارتی فضائیہ نے اس موقع پر کہا کہ 13,629 فٹ کی بلندی پر یہ لینڈنگ ہوا بازی کی تاریخ میں ایک نیا سنگ میل ہے اور اس سے ملک کی فوجی فضائی نقل و حمل کی صلاحیت مزید مضبوط ہوئی ہے۔
نیوما کی جغرافیائی اہمیت کے پیش نظر اس کامیابی کو خاص اہمیت حاصل ہے، کیونکہ یہ علاقہ چین کے ساتھ لائن آف ایکچوئل کنٹرول (ایل اے سی) کے قریب مشرقی لداخ میں واقع ہے۔ توقع ہے کہ یہ ہوائی اڈہ سرحدی علاقوں تک فوجی رسد پہنچانے، رابطوں کو بہتر بنانے اور اہلکاروں سمیت سازوسامان کی تیزی سے منتقلی میں اہم کردار ادا کرے گا۔
مودھ نیوما ہوائی اڈہ بھارت کے بلند ترین ہوائی اڈوں میں شامل ہے اور اس خطے میں ایل اے سی کے قریب ترین ایڈوانسڈ لینڈنگ گراؤنڈ (ALG) بھی ہے۔ اس ہوائی اڈے کو حال ہی میں بڑے پیمانے پر جدید سہولیات سے آراستہ کیا گیا ہے۔ پہلے یہاں مٹی کی ایک چھوٹی سی پٹی تھی، جسے اب تین کلومیٹر طویل پختہ رن وے والے اہم ہوائی اڈے میں تبدیل کیا گیا ہے۔
اس رن وے کو اس طرح تیار کیا گیا ہے کہ یہاں بھاری فوجی ٹرانسپورٹ طیارے بھی بآسانی لینڈ کر سکیں اور مشرقی لداخ کے دشوار گزار علاقے میں ہنگامی اور اہم فوجی آپریشن انجام دیے جا سکیں۔
اس ہوائی اڈے کو شدید سردیوں میں بھی فعال رکھنے کا منصوبہ ہے، جب اس علاقے میں درجہ حرارت منفی 20 ڈگری سیلسیش سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ IL-76MD کی کامیاب لینڈنگ نے اس ہوائی اڈے کی صلاحیت اور بھارتی فضائیہ کی بلند پہاڑی علاقوں میں بھاری فوجی طیارے تعینات کرنے کی اہلیت کا عملی مظاہرہ کیا ہے۔
بارڈر روڈز آرگنائزیشن (BRO) بھی اس علاقے میں اہم بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کے ساتھ ساتھ سرحدی فوجی چوکیوں تک سڑکوں کے رابطوں کو بہتر بنانے میں مصروف ہے۔
سال 2020 میں مشرقی لداخ میں بھارت اور چین کے درمیان سرحدی کشیدگی کے بعد نیوما ہوائی اڈے کی تعمیر اور ترقی کی اہمیت مزید بڑھ گئی تھی۔ اس واقعے کے بعد بھارت نے اپنی شمالی سرحدوں پر فوجی بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانے پر خصوصی توجہ دی۔ اس منصوبے کو 2021 میں منظوری دی گئی تھی اور اس پر تقریباً 214 کروڑ روپے خرچ ہونے کا تخمینہ لگایا گیا تھا۔
بارڈر روڈز آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل رگھو سرینواسن نے اس سے قبل کہا تھا کہ نیوما میں بنیادی ڈھانچے کا باقی ماندہ کام اکتوبر تک مکمل ہونے کی توقع ہے۔ نئی دہلی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ تنظیم مقررہ وقت کے اندر باقی کام مکمل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔
نیوما اب لداخ میں بھارتی فضائیہ کا چوتھا بڑا اڈہ بن گیا ہے۔ اس سے پہلے لیہہ، کرگل اور تھوئس میں فضائیہ کی اہم تنصیبات موجود ہیں۔ لیہہ اس خطے میں فضائیہ کا مرکزی آپریشنل اڈہ ہے، جبکہ کرگل اور تھوئس بھی اہم فوجی اور دفاعی مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ خاص طور پر تھوئس سیاچن گلیشیئر تک فوجی رسد پہنچانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سیاچن دنیا کے بلند ترین اور مشکل ترین فوجی تعیناتی والے علاقوں میں شامل ہے۔
اگرچہ نیوما ہوائی اڈے کی تعمیر کا بنیادی مقصد بھارت کی دفاعی تیاریوں کو مضبوط بنانا ہے، تاہم مستقبل میں اس کے دوسرے علاقائی فوائد بھی سامنے آسکتے ہیں۔
لداخ کے حکام کے مطابق مستقبل میں اس ہوائی اڈے کو شہری فضائی سفر کے لیے بھی استعمال کرنے کے امکانات موجود ہیں، جس سے مرکز کے زیر انتظام علاقے کے دور دراز علاقوں تک آمدورفت بہتر ہو سکتی ہے۔
مشرقی لداخ کے بلند پہاڑی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو محدود سڑکوں، سخت سردیوں اور بڑے شہروں سے طویل فاصلے کی وجہ سے آمدورفت میں اکثر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
حکام کے مطابق جدید ہوائی اڈے کی دستیابی سے مستقبل میں ہنگامی خدمات، مریضوں کو فضائی راستے سے اسپتال منتقل کرنے اور علاقائی رابطوں کو بہتر بنانے کے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں، تاہم اس کا انحصار آپریشنل ضروریات اور متعلقہ منظوریوں پر ہوگا۔
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