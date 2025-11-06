ETV Bharat / jammu-and-kashmir
موسم سرما سے قبل سرینگر میں اعلیٰ سیکورٹی میٹنگ، وادی میں سیکورٹی اور انٹیلی جنس گرڈ کو بڑھانے پر زور
افسران سے کہا گیا کہ وہ سٹریٹجک اور حساس مقامات پر متحرک اور سرپرائز چوکیاں قائم کریں۔
Published : November 6, 2025 at 8:57 PM IST
سری نگر: سری نگر کے پولیس کنٹرول روم میں پولیس اور سی آر پی ایف کی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے، پولیس کے ڈائریکٹر جنرل نلین پربھات نے افسران کو ہدایت دی کہ وہ اپنی کوئیک ری ایکشن ٹیموں (کیو آر ٹی) کو بہتر نقل و حرکت، تربیت اور آپریشنل چستی کے لیے آلات کے ساتھ مضبوط کریں۔
جموں و کشمیر نے 25 سالوں میں اکتوبر سب سے پرسکون ماہ رہا، گزشتہ ماہ لائن آف کنٹرول پر دو عسکریت پسند مارے گئے۔ موجودہ سیکورٹی انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے، حکام نے خطے میں مجموعی طور پر تال میل، کارکردگی اور تیاری کو بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔
ایک پولیس افسر نے ڈی جی پی پربھات کے حوالے سے بتایا کہ "انہوں نے بہتر نگرانی، مؤثر بین ایجنسی کوآرڈینیشن اور فعال فیلڈ مصروفیت کے ذریعے شہر کے سیکورٹی انتظامات کو مضبوط بنانے پر زور دیا۔"
افسران سے کہا گیا کہ وہ سٹریٹجک اور حساس مقامات پر متحرک اور سرپرائز چوکیاں قائم کریں تاکہ علاقے کے غلبہ اور ڈیٹرنس کو بڑھایا جا سکے۔
اہلکار کے مطابق، افسران کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ ملحقہ اضلاع کے درمیان بین الاضلاع سیکورٹی کوآرڈینیشن اور حقیقی وقت میں معلومات کے تبادلے کے لیے بلا تعطل رابطہ رکھیں۔
پربھات نے مواصلاتی نیٹ ورکس کو جدید اور اپ گریڈ کرنے پر بھی زور دیا تاکہ تمام سطحوں پر ہموار اور محفوظ رابطہ کو یقینی بنایا جا سکے۔ ڈی جی پی نے آپریشنل تیاری کی اعلیٰ ترین سطح کو برقرار رکھتے ہوئے پیشہ ورانہ مہارت، چوکسی اور عوام دوست پولیسنگ پر زور دیا۔