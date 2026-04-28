سوپور میں نشہ مکت ابھیان کے تحت روایتی تانگہ ریلی کا انعقاد
بارہمولہ کے سوپور میں منعقدہ اس ریلی میں مقامی نوجوانوں، پولیس، اور سیول انتظامیہ کے افسران نے بھی شرکت کی۔
Published : April 28, 2026 at 11:31 AM IST
بارہمولہ (کوثر عرفات): شمالی کشمیر میں نشہ مکت بھارت ابھیان" کے تحت جاری 100 روزہ خصوصی مہم کے دوران بارہمولہ ضلع کے سوپور میں روایتی تانگہ ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ اس ریلی میں مقامی نوجوانوں نے بڑی تعداد میں شراکت کی۔ ایڈشنل ڈپٹی کمشنر سوپور نے ریلی میں شریک نوجوانوں کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس ریلی کا مقصد معاشرے کو منشیات سے پاک بنانے کے لیے عوامی آگاہی پھیلانا تھا۔
اس ریلی میں مقامی نوجوانوں، پولیس کے افسر اور سرکاری افسران نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ شرکت کی۔ اس میں شریک لوگوں نے پلے کارڈز بھی اٹھا رکھے تھے جن پر منشیات کے مضر اثرات کو اجاگر کیا گیا تھا۔ منتظمین کے مطابق اس پروگرام کا مقصد نوجوانوں کو منشیات دور رکھنا، اس کے خطرات سے آگاہ کرنا اور معاشرے سے نشہ خوری اور منشیات کے خاتمے کے لیے اجتماعی کوششوں کو فروغ دینا تھا۔
آپ کو بتادیں کہ سوپور قصبہ میں گذشتہ برسوں سے تانگہ سواری کافی مقبول ہے اور آج بھی لوگ تانگہ میں سفر کرنا پسند کرتے ہیں۔ اگر ہم آج کے دور کی بات کریں تو سوپور میں سو سے زائد تانگہ سڑکوں پر چل رہے ہیں اور یہ کام کافی لوگوں کو روزگار بھی دی رہا ہے۔
اس ضمن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایڈشنل ڈپٹی کمشنر سوپور نے کہا کہ ہم نشہ کے خلاف جنگ میں لگاتار کام کر رہے ہیں اور آج کا ٹانگا ریلی کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں منشیات کے خلاف بیداری پھیلائی جائے۔ نشہ کو سماج سے ہر حال میں ختم کرنا ہے اور اس لیے آج ہم نے اس قسم کی ریلی کی جس میں ہمارے ساتھ ان ٹانگا چلانے والوں نے بڑی تعداد شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس مہم کو زور و شور کے ساتھ جاری رکھیں گے۔
