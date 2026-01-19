’آج کا بھارت گاندھی کے بھارت جیسا نہیں‘ اے آر رحمان پر چھڑی بحث پر فاروق عبداللہ کا رد عمل

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
’آج کا بھارت گاندھی کے بھارت جیسا نہیں‘ اے آر رحمان پر چھڑی بحث پر فاروق عبداللہ کا رد عمل
ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے سخت گیر موقف والی جماعتوں پر ملک کو ہندو مسلم اور مذہب کے نام پر تقسیم کرنے کا الزام عائد کیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : January 19, 2026 at 7:22 PM IST
جموں (محمد اشرف) : ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے مشہور موسیقار اے آر رحمان کے حالیہ بیان پر چھڑی نئی بحث کے حوالے سے ’’ملک میں بڑھتی فرقہ وارانہ نفرت‘‘ پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا: ’’گزشتہ چند برسوں کے دوران ملک میں نفرت کی ایک آگ بھڑکائی گئی ہے، جس کا مقصد ہندوؤں اور مسلمانوں کو انتخابی فائدے کے لیے تقسیم کرنا ہے۔‘‘
جموں میں میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے فاروق عبداللہ نے کہا: ’’ایسے حالات میں ہم کیا کریں؟ یہ ملک سب کا ہے۔ بھارت ہمیشہ گنگا جمنی تہذیب اور اتحاد کی مثال رہا ہے، جہاں تمام مذاہب کے لوگ مل جل کر رہتے ہیں۔‘‘ تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ ’’اگر کچھ لوگ جان بوجھ کر مذہب کے نام پر نفرت پھیلانا چاہتے ہیں تو انہیں روکنا مشکل ہو جاتا ہے اور یہ رجحان کوئی نیا نہیں ہے۔‘‘
انہوں نے جموں میں ویشنو دیوی میڈیکل کالج میں مسلم طلبہ کے داخلے کے خلاف ہونے والے احتجاج کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ’’اسی دباؤ کے نتیجے میں کالج کا اجازت نامہ واپس لیا گیا۔‘‘ ڈاکٹر فاروق اللہ نے سوال اٹھایا: ’’جموں میں نفرت پھیلانے کا ذمہ دار کون ہے؟ جموں کو الگ کرنے کے نعرے کون لگا رہا ہے اور اس کے پیچھے کون ہیں؟‘‘ فاروق عبداللہ کے یہ ریمارکس بالواسطہ طور پر بھارتیہ جنتا پارٹی سمیت دایاں بازو ہندو سیاسی و مذہبی جماعتوں کی طرف اشارہ ہیں، جنہوں نے جموں میں مسلم طلبہ کے داخلوں کے بعد احتجاج کی حمایت کی تھی۔
نیشنل کانفرنس کے صدر نے یہ بھی کہا کہ آج کا بھارت گاندھی کے بھارت جیسا نہیں رہا اور لوگ خود کو غیر محفوظ اور بے چین محسوس کر رہے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا، ’’آج مذہب کے نام پر کون لڑ رہا ہے؟ گاندھی کے قاتل کے نام پر مندر کون تعمیر کر رہا ہے؟‘‘
پنڈتوں کی واپسی
کشمیری پنڈتوں کی جانب سے ’’ایکزوڈس ڈے‘‘ (Exodus Day) کے موقع پر احتجاج پر نیشنل کانفرنس صدر کہا کہ ’’کشمیری پنڈتوں کو وادی واپس آنے سے کسی نے نہیں روکا ہے اور آج بھی ان کی بڑی تعداد وہاں سکون سے زندگی گزار رہی ہے۔‘‘ جموں میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے فاروق عبداللہ نے کہا کہ ’’’کون انہیں واپس آنے سے روک رہا ہے؟ کوئی نہیں، وہ کشمیر میں آرام سے رہ سکتے ہیں۔ بہت سے پنڈت آج بھی وادی میں رہ رہے ہیں۔‘‘
مہاجر پنڈتوں کی جانب سے بازآبادکاری پالیسی کے مطالبے پر فاروق عبداللہ نے دعویٰ کیا کہ اپنے دور حکومت میں انہوں نے پنڈتوں کے لیے مکانات تعمیر کرنے کا وعدہ کیا تھا تاہم حکومت گرنے کے بعد یہ منصوبہ مکمل نہ ہو سکا۔ انہوں نے کہا ’’اب اس معاملے کو دہلی (مرکزی حکومت) کو دیکھنا ہوگا۔‘‘
یہ بھی پڑھی: