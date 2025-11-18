ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پونچھ پولیس کا دہشت گردوں کی اطلاع دینے پر پانچ لاکھ روپے انعام کا اعلان
قابلِ اعتماد اطلاع پر پانچ لاکھ روپے انعام کا اعلان کیا گیا ہے، پولیس نے تیقن دلایا کہ مخبروں کی شناخت خفیہ رکھی جائے گی۔
Published : November 18, 2025 at 10:18 AM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): جموں کے ضلع پونچھ پولیس نے دہشت گردی کے خاتمے اور عوامی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ایک اہم اقدام اٹھاتے ہوئے ضلع میں دہشت گردوں یا ان کے ساتھیوں کی موجودگی، نقل و حرکت یا کسی بھی سرگرمی کے بارے میں مصدقہ اور ٹھوس اطلاع فراہم کرنے والے شخص کے لیے 5 لاکھ روپے انعام کا اعلان کیا ہے۔ پولیس نے واضح کیا ہے کہ مخبر کی شناخت ہر صورت خفیہ رکھی جائے گی تاکہ ان کی جان و مال کو کسی قسم کا خطرہ لاحق نہ ہو۔
پولیس حکام کے مطابق اس اقدام کا مقصد دہشت گردوں کے نیٹ ورک کو منظم انداز میں توڑنا اور عوام کو جرائم کے خلاف صفِ اوّل کا حصہ بنانا ہے۔ پولیس نے اپیل کی ہے کہ شہری چوکس رہیں اور کسی بھی مشکوک فرد یا سرگرمی کی فوری اطلاع متعلقہ حکام تک پہنچائیں، خاص طور پر اُن افراد کے بارے میں جو دہشت گردوں کو کھانا، رہائش یا دیگر ضروری سہولیات فراہم کرتے ہوں، نقل و حمل، محفوظ ٹھکانوں یا آمد و رفت میں مدد فراہم کرتے ہوں،دہشت گردوں کے ساتھ کسی بھی قسم کا رابطہ یا رابطہ کاری رکھتے ہوں، سیکورٹی فورسز کی نقل و حرکت کی اطلاع دہشت گردوں تک پہنچاتے ہوں،مالی معاونت، بھرتی، روابط یا نیٹ ورکنگ میں شامل ہوں.
پونچھ پولیس نے عوام کے لیے واٹس ایپ اور ٹیلیگرام کے ذریعے رابطے کے لیے خصوصی ہیلپ لائن نمبرز بھی جاری کیے ہیں پونچھ پولیس کنٹرول روم (PCR): 90862 53188 ڈی ایس پی سرنکوٹ: 91030 11723
ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر پونچھ: 95419 00975
ڈی ایس پی مینڈھر: 95419 12377
پولیس نے مزید کہا کہ شہری اپنی اطلاع کسی بھی قریبی پولیس اسٹیشن یا پولیس پوسٹ پر بھی فراہم کرسکتے ہیں۔ پونچھ پولیس نے یقین دلایا ہے کہ ہر اطلاع کو سنجیدگی سے لیا جائے گا اور دہشت گرد عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔