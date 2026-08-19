ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر؛ ٹائٹینک ویو پوائنٹ کی رونقیں ماند، حکومتی غفلت اور عدم توجہی پر عوام نالاں
کشمیر میں داخل ہوتے ہی سیاحوں کو وادی کا پہلا دلکش منظر دکھانے والا تاریخی ٹائٹینک ویو پوائنٹ جانوروں کی آماجگاہ بن چکا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 19, 2026 at 6:46 PM IST
اننت ناگ (دین عمران) : صوبہ جموں کو وادی کشمیر سے جوڑنے والی ہائی وے پر جواہر ٹنل سے وادی میں داخل ہوتے ہی تقریباً دو کلومیٹر کی مسافت پر جنوبی کشمیر کے قاضی گنڈ علاقے میں واقع سیاحتی مقام "ٹائٹینک ویو پوائنٹ" آج اپنی بدحالی کی داستان خود بیان کر رہا ہے۔ ایک زمانے میں یہ مقام جموں سے کشمیر آنے والے مسافروں اور سیاحوں کے لیے وادی میں داخل ہوتے ہی قدرت کے حسین نظاروں سے لطف اندوز ہونے کا اہم مرکز سمجھا جاتا تھا، تاہم موجودہ صورتحال میں یہ خوبصورت سیاحتی مقام 'حکومتی عدم توجہی' کے باعث اپنی رونق کھو چکا ہے۔
قدرتی حسن سے مالا مال اس مقام پر کشمیر کی وسیع و عریض وادی، سرسبز پہاڑوں اور دلکش مناظر سے یہاں آنے والے سیاح محظوظ ہو جاتے ہیں۔ جواہر ٹنل عبور کرنے کے بعد کشمیر کی جانب سفر کرنے والے سیاحوں کے لیے یہ مقام وادی کشمیر کا ابتدائی اور یادگار نظارہ پیش کرتا ہے، لیکن افسوس کہ آج یہی مقام مناسب دیکھ بھال اور انتظامی توجہ نہ ملنے کے باعث اپنی اصل شناخت کھوتا جا رہا ہے۔
سرینگر جموں قومی شاہراہ (NH 44) پر سفر کرنے والے ایک ڈرائیور نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: "ٹائٹینک ویو پوائنٹ کشمیر آنے والے سیاحوں کے لیے محض ایک سڑک کنارے واقع مقام نہیں، بلکہ وادی کے حسین مناظر سے پہلی ملاقات کی ایک یادگار ہے۔" انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ "اس مقام کو اس کی تاریخی، قدرتی اور سیاحتی اہمیت کے مطابق دوبارہ بحال کیا جائے، تاکہ یہاں آنے والے سیاحوں کو خوبصورتی کے بجائے بدحالی اور غفلت کے مناظر کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
مقامی لوگوں کے مطابق ٹائٹینک ویو پوائنٹ پر بنیادی سہولیات اور صفائی ستھرائی کا بھی فقدان ہے، جبکہ حالیہ صورتحال میں یہاں مویشیوں کی موجودگی نے اس خوبصورت سیاحتی مقام کی حالت مزید ابتر بنا دی ہے۔ جس جگہ پر سیاح رک کر کشمیر کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتے تھے، وہاں اب جانوروں کی موجودگی اور گندگی کے مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں۔
لوگوں کا ماننا ہے کہ "یہ مقام صرف ایک عام ویو پوائنٹ نہیں بلکہ تاریخی اہمیت بھی رکھتا ہے۔ جواہر ٹنل کی تعمیر کے بعد یہ جگہ قدرتی طور پر ایک اہم vantage point کے طور پر مشہور ہوئی تھی، جہاں سے کشمیر آنے والے مسافروں کو پہلی مرتبہ وادی کا وسیع منظر دکھائی دیتا تھا۔"
عوام کا کہنا ہے کہ کشمیر میں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے نئے مقامات کی تلاش کے ساتھ ساتھ ان تاریخی اور قدرتی مقامات کا تحفظ بھی ضروری ہے جو دہائیوں سے سیاحوں کے لیے کشمیر کی خوبصورتی کا تعارف رہے ہیں۔ جس سے نہ صرف ایسی قدرتی خوبصورتی کو فروغ ملے گا بلکہ روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔
ایسے میں اس تاریخی اور قدرتی اہمیت کے حامل مقام کی موجودہ حالت نہ صرف سیاحوں بلکہ مقامی لوگوں کے لیے بھی باعث تشویش ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ "اگر اس مقام کی مناسب دیکھ بھال کی جائے، صفائی ستھرائی کا مؤثر انتظام کیا جائے، غیر ضروری تجاوزات اور جانوروں کی موجودگی کو روکا جائے اور سیاحوں کے لیے بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں تو ٹائٹینک ویو پوائنٹ ایک مرتبہ پھر اہم سیاحتی مرکز بن سکتا ہے۔"
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے لوگوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ "ٹائٹینک ویو پوائنٹ کی فوری طور پر تزئین و آرائش اور بحالی کا کام شروع کیا جائے اور اس تاریخی مقام کو ایک مرتبہ پھر کشمیر کے خوبصورت اور قابل دید سیاحتی مقامات میں شامل کیا جائے۔"
یہ بھی پڑھیں: