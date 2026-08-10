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کشمیر، خطہ چناب میں ترنگا ریلیز کا انعقاد
ہر گھر ترنگا مہم کے تحت جموں کشمیر میں بھی ترنگا ریلیز کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 10, 2026 at 7:43 PM IST
رامبن(نواز رونیال): جموں و کشمیر کے پہاڑی ضلع رامبن میں یوم آزادی سے قبل ضلع انتظامیہ کی جانب سے پیر کو معروف سیاحتی مقام سناسر میں 1300 میٹر طویل ترنگا ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی میں پولیس اور سول انتظامیہ کے افسران کے علاوہ اسکولی طلبہ، سرکاری ملازمین سمیت مقامی باشندوں نے بھی شرکت کی۔
ریلی میں شامل طلبہ، سرکاری ملازمین کے ساتھ ساتھ دیگر معزز شہریوں نے بھی ہاتھوں میں ترنگا لہرا کر جوش و جذبے کے ساتھ شرکت کی۔ اس دوران میوزک سسٹم کے ذریعے حب الوطنی کے گیت بھی مسلسل نشر کیے جاتے رہے۔
شرکاء نے ریلی کو تاریخی قرار دیتے ہوئے کہا کہ "سناسر میں پہلی بار اس نوعیت کی ایک بڑی ترنگا ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے، جس سے قومی یکجہتی، اور وطن سے محبت کے جذبے کو فروغ ملا ہے۔" ریلی کے دوران شرکاء نے قومی پرچم لہراتے ہوئے جوش و خروش کے ساتھ قومی یکجہتی، حب الوطنی اور وطن سے محبت کے جذبات کا اظہار کی
ریلی کی قیادت ضلع ترقیاتی کمشنر، رامبن، محمد الیاس خان نے کی۔ جبکہ ایس ایس پی رامبن ارون گپتا، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر رامبن ورنجیت سنگھ چَرک، اسسٹنٹ کمشنر ریونیو رامبن شوکت حیات متو اور پولیس و دیگر محکموں کے افسران بھی اس موقع پر موجود تھے۔
ریلی کے اختتام پر ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر رامبن محمد الیاس خان نے کہا کہ "ہر گھر ترنگا" مہم کے تحت ضلع رامبن ہر سال بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتا رہا ہے اور امید ہے کہ یہ روایت آئندہ بھی برقرار رہے گی۔ انہوں نے بٹوٹ اور سناسر کے لوگوں کا بڑی تعداد میں ریلی میں شرکت کرنے پر شکریہ ادا کیا۔
ضلعی انتظامیہ کے مطابق رامبن کے مختلف علاقوں میں آج سے ترنگا ریلیوں کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، جو 80ویں یومِ آزادی کی تقریبات کے سلسلے میں منعقد ہونے والے ہفتہ بھر کے پروگراموں کا آغاز ہے۔
پانپور میں پولیس کی جانب سے ترنگا ریلی کا اہتمام
پلوامہ (شبیر بٹ) : یوم آزادی سے قبل جنوبی کشمیر کے مختلف علاقوں میں ترنگا ریلیز کا کا سلسلہ جاری ہے اس سلسلے میں پیر کو 'ہر گھر ترنگا مہم 2026' کے سلسلے میں جموں و کشمیر پولیس کی جانب سے 'زعفران ٹاؤن پامپور' میں ترنگا ریلی کا انعقاد کیا گیا جس میں سینکڑوں لوگوں نے شرکت کی۔ ریلی کی قیادت ایس ڈی پی او (SDPO) پانپور آر پی سنگھ اور ایس ایچ او (SHO) پامپور خالد فیاض نے کی۔
ریلی میں پولیس اہلکاروں، سی آر پی ایف (CRPF) افسران، سیاسی رہنماؤں، سول سوسائٹی اراکین، ٹرانسپورٹرز اور مختلف تعلیمی اداروں کے طلبہ و اساتذہ کی خاصی تعداد نے شرکت کی۔
ترنگا اٹھائے ہوئے پولیس اہلکاروں، طلبہ اور اساتذہ نے پولیس اسٹیشن پامپور سے ریلی کا آغاز کیا اور قدیم سرینگر-جموں قومی شاہراہ سے ہوتے ہوئے نمبلہ بال، درنگ بل اور کدلہ بل علاقوں سے مارچ کیا۔ عوام اور طلبہ کی جانب سے ریلی میں پرجوش شرکت دیکھنے میں آئی، جس سے حب الوطنی اور قومی یکجہتی کے جذبے کا اظہار ہوا۔
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