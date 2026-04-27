نشہ مکت ابھیان کے تحت رام بن میں ترنگا ریلی کا انعقاد
ریلی میں مقامی نوجوانوں، اسکولی طلبہ کے علاوہ بھارتی فوج، پولیس اور سیول انتظامیہ کے افسران نے بھی شرکت کی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 27, 2026 at 2:48 PM IST
رام بن (نواز رونیال) : خطہ چناب کے پہاڑی ضلع رامبن میں "نشہ مکت بھارت ابھیان" کے تحت جاری مہم میں بھارتی فوج کی 23 راشٹریہ رائفلز کی میترا کمپنی نے مقامی نوجوانوں کی شراکت کے ساتھ ضلع میں ایک ترنگا بائیک اور کار ریلی کا انعقاد کیا۔ اس ریلی میں کو ڈپٹی کمشنر رامبن محمد الیاس خان نے ریلی میں شریک نوجوانوں کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا تاکہ ریلی کے ذریعے منشیات سے پاک معاشرے کے مشن کے ذریعے عوامی آگاہی پھیلائی جا سکے۔
اس ریلی میں مقامی نوجوانوں خاص کر اسکولہ بچوں، سرکاری افسران، اور فوج و پولیس اہلکاروں نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ شرکت کی۔ ریلی کا آغاز صبح قرب گیارہ بجے ٹورسٹ ڈاک بنگلوو، رامبن سے ہوا جو جھولا پل، میترا کمپنی آپریٹنگ بیس، جسوال پل، کرول، اور رامبن بازار سمیت اہم مقامات سے ہوکر گزری۔
ریلی میں شرکاء نے ترنگا اٹھا رکھے تھے اور ایسے بینرز اور پلے کارڈز بھی تھامے ہوئے تھے جن پر منشیات کے مضر اثرات کو اجاگر کیا گیا تھا۔ منتظمین کے مطابق اس پروگرام کا مقصد نوجوانوں کو منشیات دور اور اس کے خطرات سے آگاہ کرنا اور معاشرے سے نشے کے خاتمے کے لیے اجتماعی کوششوں کو فروغ دینا تھا۔
