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بیمڈورہ میں وائلڈ لائف محکمہ کی بروقت کارروائی، ایک کالا ریچھ پکڑ کر قدرتی مسکن میں بحفاظت منتقل
مقامی لوگوں کے مطابق گزشتہ کچھ عرصے سے علاقے میں جنگلی جانوروں کی نقل و حرکت کے باعث انہیں مختلف مشکلات کا سامنا تھا۔
Published : November 13, 2026 at 8:49 PM IST
اننت ناگ: (دین عمران) جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے بیمڈورہ علاقے میں وائلڈ لائف محکمہ نے بروقت اور مؤثر کارروائی کرتے ہوئے ایک کالے ریچھ کو پکڑنے میں کامیابی حاصل کی، جس کے بعد اسے تمام تر احتیاطی تدابیر کے ساتھ اس کے قدرتی مسکن میں بحفاظت چھوڑ دیا گیا۔ محکمہ کی اس کارروائی سے علاقے میں خوف و ہراس کے شکار مقامی باشندوں نے راحت کی سانس لی ہے۔
مقامی لوگوں کے مطابق گزشتہ کچھ عرصے سے علاقے میں جنگلی جانوروں کی نقل و حرکت کے باعث انہیں مختلف مشکلات کا سامنا تھا، جبکہ گزشتہ سال بھی جنگلی جانوروں نے ان کی فصلوں کو کافی نقصان پہنچایا تھا۔ ریچھ کی موجودگی نے ایک مرتبہ پھر لوگوں کی تشویش میں اضافہ کر دیا تھا اور مقامی آبادی اپنی جان و مال کے تحفظ کو لے کر فکر مند تھے۔
مقامی باشندوں کی جانب سے معاملہ محکمہ وائلڈ لائف کی نوٹس میں لائے جانے کے بعد محکمہ وائلڈ لائف کے عہدیداروں نے اس صورتحال کا سنجیدہ نوٹس لیا اور فوری طور پر ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی۔ محکمہ کی ٹیم نے علاقے کے مختلف مقامات، بالخصوص بئمڈورہ کے حساس مقامات پر جال بچھا کر ریچھ کو پکڑنے کے لیے کارروائی شروع کی۔
کئی مقامات پر مسلسل کوششوں اور نگرانی کے بعد محکمہ کی ٹیم کو کامیابی حاصل ہوئی اور ایک کالے ریچھ کو بحفاظت قابو میں کر لیا گیا۔ بعد ازاں ضروری احتیاطی اقدامات مکمل کرنے کے بعد ریچھ کو اس کے قدرتی مسکن میں منتقل کر دیا گیا، جہاں اسے دوبارہ جنگلی ماحول میں آزاد چھوڑا گیا۔
وائلڈ لائف محکمہ کی اس کارروائی کو مقامی لوگوں نے سراہتے ہوئے کہا کہ جنگلی جانوروں کی انسانی آبادی کے قریب موجودگی سے نہ صرف انسانی جانوں کو خطرہ لاحق رہتا ہے بلکہ کسانوں کو بھی اپنی فصلوں کے نقصان کا خدشہ رہتا ہے۔ ایسے حالات میں محکمہ کی فوری مداخلت عوام کے لیے بڑی راحت کا باعث بنتی ہے۔
قابلِ ذکر ہے کہ جنوبی کشمیر کے مختلف علاقوں میں جنگلی جانوروں کی انسانی آبادی اور زرعی اراضی کے قریب نقل و حرکت کے واقعات میں اضافہ مقامی آبادی کے لیے ایک اہم تشویش کا موضوع بنا ہوا ہے۔ ایسے میں محکمہ وائلڈ لائف کے سامنے ایک طرف انسانی جانوں اور املاک کے تحفظ کا چیلنج ہے تو دوسری جانب جنگلی حیات کو محفوظ رکھنا بھی اس کی اہم ذمہ داری ہے۔
محکمہ وائلڈ لائف نے عوام سے اپیل کی ہے کہ جنگلی جانوروں کی موجودگی کی صورت میں گھبراہٹ کا شکار ہونے کے بجائے فوری طور پر متعلقہ حکام کو اطلاع دیں اور خود جانور کے قریب جانے یا اسے پکڑنے کی کوشش ہرگز نہ کریں۔ بیمڈورہ میں محکمہ کی اس کامیاب کارروائی نے ایک مرتبہ پھر واضح کر دیا ہے کہ بروقت اطلاع، مؤثر حکمت عملی اور متعلقہ اداروں کی فوری مداخلت سے انسانی آبادی اور جنگلی حیات کے درمیان ممکنہ تصادم کو کم کیا جا سکتا ہے۔