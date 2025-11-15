پوسٹرز کی برآمدگی سے دہلی اور کشمیر بم دھماکے تک، جانئے کب کیا ہوا

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پوسٹرز کی برآمدگی سے دہلی اور کشمیر بم دھماکے تک، جانئے کب کیا ہوا
پوسٹرز کی برآمدگی کا معاملہ سب سے پہلے نوگام میں سامنے آیا، جس کے بعد انکوائری ایک بڑے دہشت گرد ماڈیول تک پہنچ گئی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 15, 2025 at 5:45 PM IST
از عرفان شاہ
19 اکتوبر: جیش محمد کے پوسٹرز
سرینگر (نیوز ڈیسک) : سرینگر کے نوگام علاقے میں کالعدم عسکری تنظیم جیش محمد کے پوسٹرز برآمد ہوئے جس پر پولیس نے فوری طور کیس درج کرکے تحقیقات کا آغاز کیا۔
پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ ابتدا میں اس کیس کو بھی مقامی عسکری سرگرمیوں کے ساتھ جوڑا گیا اور تحقیقات تیز کر دی گئی تاہم دوران تفتیش پولیس کو جیش کے ساتھ ساتھ انصار غزوۃ الہند نامی عسکری تنظیم، جو جیش کی طرح کالعدم قرار دی گئی ہے، کے قومی و بین الاقوامی رابط سامنے آئے۔
اکتوبر آخری عشرہ
ابتدائی ملزمین میں امام مسجد مولوی عرفان احمد وگے کو حراست میں لیکر پوچھ تاچھ کی گئی اور پولیس کے مطابق ایک بڑے گروہ کا نام سامنے آیا جن میں چند پیشہ ور ڈاکٹرز بھی شامل ہیں۔
وہائٹ کالر نیٹ ورک
پولیس نے اس نیٹ ورک سے جڑے کئی افراد کو وادی کشمیر کے مختلف علاقوں سے گرفتار کرکے تفتیش تیز کر دی اور اس نیٹ ورک کو ’White Collar Network‘ کا نام دیا۔
8سے 10نومبر: چھاپوں اور حراستوں میں تیزی
جموں کشمیر پولیس نے اس کیس سے جڑے افراد کے خلاف کریک ڈاؤن میں توسیع کی اور وسطی و جنوبی کشمیر میں ستر (70) سے زائد افراد کو حراست میں لیکر پوچھ تاچھ شروع کر دی۔ حراست میں لیے گئے افراد میں ملی ٹنٹ معاونین (او جی ڈبلیوز) کے علاوہ چند ڈاکٹرز کا نام بھی سامنے آیا۔ جبکہ سیکورٹی ایجنسیز کے مطابق اس دوران ڈیجیٹل آلات سمیت قابل اعتراض مواد بھی ضبط کیا گیا۔
10نومبر: دو ڈاکٹروں کی گرفتاری
جموں و کشمیر پولیس نے گرفتاریوں کا دائرہ وسیع کیا اور اس نیٹ ورک سے جڑے دو ڈاکٹرز اترپردیش اور سہارنپور سے گرفتار کیا۔ جموں کشمیر پولیس نے دیگر سیکورٹی ایجنسیز کے تعاون سے کولگام کے ڈاکٹر عادل احمد راتھر کو سہارنپور جبکہ پلوامہ کے ڈاکٹر مزمل شکیل گنائی کو فریدآباد سے گرفتار کر لیا۔ ان کے کرائے کے مکان سے بھاری مقدار میں دھماکہ خیز مواد کو بھی ضبط کیا گیا۔
10نومبر: لال قلعہ دھماکہ
پیر کی صبح دو ڈاکٹروں کی گرفتاری اور تفتیش جاری تھی کہ اس بیچ دہلی کے لال قلعہ کے سامنے ایک کار بم دھماکہ ہوا جس میں ڈرائیور اور گاڑی کے پرخچے اڑ گئے اور ساتھ ہی وہاں موجود کم از کم تیرہ افراد ہلاک اور دو درجن کے قریب سویلین زخمی ہو گئے۔
10نومبر: ڈاکٹر عمر کے ملوث ہونے کی تصدیق
دھماکے کے بعد سیکورٹی ایجنسیز فوری طور پر متحرک ہوئیں اور معاملے کی چھان بین خاص کر سی سی ٹی وی فوٹیج میں پلوامہ ضلع سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر عمر کا نام سامنے آیا۔ اور پولیس بیان کے مطابق آئی ٹونٹی گاڑی عمر ڈرائیو کر رہے تھے اور اس میں دھماکہ خیز مواد تھا۔ اور ایک زور دار دھماکے کے ساتھ شام 6بجکر 52منٹ پر پھٹ گئی۔ دھماکے کے جائے وقوعہ سے ڈی این اے نمونے بھی لئے گئے۔
الفلاح یونیورسٹی
اس کیس میں گرفتار کیے گئے سبھی ڈاکٹرز حتی کہ ڈاکٹر عمر کا تعلق بھی ماضی یا حال میں الفلاح یونیورسٹی کے ساتھ رہا ہے۔ الفلاح یونیورسٹی میں طبی تعلیم یا پریکٹس کرنے والی کشمیری ڈاکٹرز، ڈاکٹر عادل اور ڈاکٹر مزمل کے علاوہ ڈاکٹر عمر کے ساتھ تعلق رکھنے والے ڈاکٹروں کے ساتھ پوچھ تاچھ کی گئی۔
11نومبر: ڈاکٹر عمر کے اہل خانہ سے پوچھ گچھ
دہلی دھماکے میں ڈاکٹر عمر کے ملوث ہونے کی خبروں کے ساتھ ہی پلوامہ میں پولیس نے بڑے پیمانے پر چھاپوں اور حراستوں کا سلسلہ تیز کر دیا۔ ڈاکٹر عمر کے اہل خانہ سے پوچھ تاچھ کے علاوہ ان کا ڈی این اے سیمپل بھی لیا گیا۔
12نومبر: ڈی این اے تصدیق
سیکورٹی ایجنسیز نے لال قلعہ دھماکے کی جگہ سے لئے گئے نمونے، جو ڈاکٹر عمر کے بتائے گئے، اور پلوامہ سے ڈاکٹر عمر کے اہل خانہ کے ڈی این اے کے ساتھ میچ ہونے کی تصدیق کی۔ جس سے ایجنسیز کو دھماکہ کرنے والے ڈاکٹر عمر کی مکمل تصدیق ہوئی۔
13نومبر: بلاسٹ سے اڑایا گیا رہائشی مکان
12اور 13نومبر کی درمیانی شب پلوامہ میں ڈاکٹر عمر کا آبائی مکان ایک دھماکہ خیز مواد لگا کر زمین بوس کر دیا گیا۔
14نومبر: پولیس اسٹیشن نوگام دھماکے میں تباہ
جمعہ کی رات تقریباً 11 بجکر 20 منٹ پر سرینگر کے پولیس اسٹیشن نوگام، جہاں اس معاملے کی جانچ چل رہی تھی، میں اچانک زور دار دھماکہ ہوا جس سے نہ صرف پولیس اسٹیشن تباہ ہوا بلکہ پورا علاقہ دہل اٹھا۔ دھماکے کی وجہ سے نو افراد ہلاک اور دو درجن سے زائد زخمی ہوئے جن میں بیشتر تعداد پولیس اہلکاروں کی ہے۔
15نومبر: پولیس پریس بریفنگ
ڈائریکٹر جنرل آف پولیس (ڈی جی پی) نلِن پربھات نے پریس کانفرنس کے دوران صحافیوں کو بتایا کہ ’’دھماکہ واضح طور پر حادثاتی تھا اور اس کی تفصیلی انکوائری جاری ہے۔‘‘
بتایا جا رہا ہے کہ نوگام پولیس اسٹیشن میں فریدآباد میں ضبط کیے گئے دھماکہ خیز مواد کی جانچ چل رہی تھی اور اس دوران حادثاتی طور یہ دھماکہ ہوا۔ تاہم یہ دھماکہ خیز مواد کب اور کیسے پہنچایا گیا اس بارے میں پولیس نے کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے۔ لال قلعہ دھماکہ سے جڑا کیس پھر سے نوگام پولیس اسٹیشن پہنچا جہاں پوسٹرز کی برآمدگی کے معاملہ پر ابتدائی چھان بین کی گئی تھی۔
کیس جاری
لال قلعہ اور اب نوگام پولیس اسٹیشن دھماکے سے متعلق اس کیس میں تفتیش جاری ہے اور پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ اس پورے معاملے میں مزید گرفتاریاں بھی متوقع ہیں۔
