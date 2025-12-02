ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ریزرویشن کے معاملے پر ایم پی روح اللہ کے احتجاج کی دھمکی پر سجاد لون کا رد عمل، کہا۔۔ زمین پر اترنے کا وقت ہے
این سی ایم پی آغا روح اللہ مہدی نے ریزرویشن کے معاملے پر احتجاج شروع کرنے کی دھمکی دی ہے۔
Published : December 2, 2025 at 10:16 PM IST
سری نگر: حکمران جماعت نیشنل کانفرنس کے رکن پارلیمنٹ آغا روح اللہ مہدی نے کہا ہے کہ اگر عمر عبداللہ کی قیادت والی حکومت نے ریزرویشن کا مسئلہ حل نہیں کیا تو وہ پارلیمنٹ کے اجلاس کے بعد احتجاج کریں گے، اپوزیشن لیڈر سجاد لون نے بھی احتجاج کی دھمکی دی ہے۔
یہ واحد دھمکی جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی زیر قیادت بدھ کو جموں میں ہونے والی کابینہ کی میٹنگ سے پہلے آئی ہے۔ انھوں نے ایکس پر لکھا، "آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اگر واقعی کابینہ کی طرف سے انڈین ایکسپریس کی رپورٹ کے مطابق تحفظات پر کوئی فیصلہ لیا جاتا ہے، تو یہ حکومت کے ارادے کا غیر مبہم اظہار ہوگا کہ وہ کشمیریوں کو بے اختیار کرنے کے لیے تیار ہے۔"
Let us see what happens. If a decision is actually taken by the cabinet on reservations on the lines of the Indian Express report, that will be an unambiguous expression of intent by the government that it is out to disempower the Kashmiris.— Sajad Lone (@sajadlone) December 2, 2025
Let us also be unambiguously clear…
انہوں نے کہا کہ، "ہمیں یہ بھی واضح طور پر کہنا ہوگا کہ حکومت کو ایجی ٹیشن کا سامنا کرنا پڑے گا۔ زمین پر اترنے کا وقت ہے،"۔
جموں کے سول سیکرٹریٹ میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی صدارت میں منعقد ہونے والی کابینہ کی میٹنگ میں ریزرویشن پالیسی کا معاملہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ عمر نے گزشتہ ہفتے پارٹی کے دو روزہ اجلاس کے بعد اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ان کی کابینہ ذیلی کمیٹی کی رپورٹ پر بحث کرے گی۔ انہوں نے کہا، "متعلقہ وزیر (سماجی بہبود) کابینہ کی اگلی میٹنگ میں میمو پیش کریں گے، اور اس کے بعد ہم اس پر بات کریں گے۔"
RESERVATION— Sajad Lone (@sajadlone) December 1, 2025
I have no idea whether to believe in the Indian Express report about reservations.
But I am quote posting my tweet dated 03/07/25, in which I had expressed the apprehension that whatever changes if any are made, will be at the cost of Kashmiri speaking population.… https://t.co/AT4OkriuNg
کابینہ کی ذیلی کمیٹی جس میں وزراء سکینہ ایتو، جاوید رانا اور ستیش شرما شامل تھے، نے ایک رپورٹ تیار کی تھی جس میں اقتصادی طور پر کمزور طبقوں اور آر بی اے کے 10 فیصد ریزرویشن کوٹہ کو کم کرکے اسے 50 فیصد کرنے کی تجویز دی گئی تھی۔ تاہم حکومت نے اپنی جائزہ رپورٹ کو ظاہر نہیں کیا ہے۔ ایل جی انتظامیہ کی طرف سے 2024 میں لاگو کی گئی موجودہ ریزرویشن پالیسی سپریم کورٹ کی طرف سے مقرر کردہ 50 فیصد کوٹہ کی حد سے تجاوز کر گئی تھی۔
روح اللہ مہدی، جو ریزرویشن اور ریاستی حیثیت پر عمر سے ناراض ہیں، نے گزشتہ ہفتے پارلیمنٹ کے جاری اجلاس کے اختتام کے بعد حکومت کے خلاف متنازعہ پالیسی پر نظرثانی میں تاخیر کرنے پر احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے جس سے نوجوانوں اور طلباء میں ناراضگی پیدا ہوئی ہے۔
روح اللہ نے کہا ہے کہ وہ ریزرویشن پالیسی پر نظرثانی کا مطالبہ کر رہے جموں و کشمیر کے طلباء اور نوجوانوں کے ساتھ احتجاج کریں گے۔ ریزرویشن پالیسی کو لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ نے 2022 میں نافذ کیا تھا۔
ریزرویشن پالیسی پر نظرثانی کے لیے گزشتہ سال 20 دسمبر کو شیعہ رہنما نے سری نگر میں عمر عبداللہ کی رہائش گاہ کے باہر سینکڑوں طلبہ اور نوجوانوں کی قیادت کی تھی۔