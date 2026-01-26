ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر میں 26 جنوری کے پیش نظر آج سکیورٹی سخت، ایل جی سنہا کریں گے مرکزی تقریب کی صدارت
ایل جی سنہا جموں کے ایم اے اسٹیڈیم میں وہ سلامی لیں گے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اس تقریب کے مہمان خصوصی ہوں گے۔
Published : January 26, 2026 at 6:59 AM IST
جموں (محمد اشرف غنی): آج ملک بھر کے ساتھ ساتھ جموں و کشمیر میں بھی یوم جمہوریہ منایا جا رہا ہے۔ یوٹی میں یوم جمہوریہ کی تقریبات کی تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ 26 جنوری کے پیش نظر پورے خطے میں جامع اور سخت مربوط سکیورٹی کا انتظام کیا گیا۔
جموں و کشمیر میں خاص طور پر بین الاقوامی سرحد اور لائن آف کنٹرول کے آس پاس وسیع تر علاقے پر فورسز کی بڑے پیمانے پر تعیناتی کی گئی ہے اور صفائی ستھرائی کے ساتھ سیکورٹی کو مزید سخت کر دیا گیا ہے۔
سکیورٹی کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ڈرون اور ہائی ریزولیوشن سی سی ٹی وی کیمروں تقریب کے مقامات اور آس پاس کے علاقوں کی نگرانی کے لیے کچھ اضافی چوکیاں قائم کی گئی ہیں، نیز جموں کے مرکزی شہر، جموں ڈویژن کے دیگر ضلع ہیڈکوارٹرز میں خاص طور پر اہم داخلی راستوں پر جانچ اور چھان بین میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔
دریں اثنا لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا جموں کے ایم اے اسٹیڈیم میں یوم جمہوریہ کی مرکزی تقریب کی صدارت کریں گے جہاں وہ سلامی لیں گے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اس تقریب کے مہمان خصوصی ہوں گے۔
دیگر وزراء مرکزی علاقے کے مختلف اضلاع میں یوم جمہوریہ کی تقریبات کی نگرانی کریں گے۔ نائب وزیر اعلی سریندر چودھری سرینگر میں یوم جمہوریہ کی تقریب کی صدارت کریں گے اور وہاں سلامی لیں گے۔
ایک سینئر سیکورٹی اہلکار نے کہا کہ جموں و کشمیر میں خاص طور پر سرحدی علاقوں پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے سکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر کے حساس مقامات پر سیکورٹی اقدامات سخت کر دیے گئے ہیں جن میں سڑکوں پر ناکہ بندی، گاڑیوں کی چیکنگ سکیورٹی گھیرا بندی اور تلاشی کی کارروائیاں شامل ہیں۔
اہلکار نے کہا کہ بین الاقوامی سرحد اور لائن آف کنٹرول پر پولیس اور نیم فوجی دستوں کی وسیع پیمانے پر تعیناتی کی گئی ہے۔ سینئر افسران نے کہا کہ انہوں نے حساس سرحدی علاقوں میں سکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا ہے تاکہ مختلف ایجنسیوں کے درمیان موثر تال میل کو یقینی بنایا جا سکے۔
