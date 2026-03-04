ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں۔سرینگر قومی شاہراہ پر ٹریفک کی بلا تعطل روانی اور امن و قانون کی برقراری کے لیے سیکورٹی کے سخت انتظامات
پولیس ذرائع کے مطابق شاہراہ پر تعینات اہلکاروں کی تعداد میں اضافہ کیا گیا ہے۔
Published : March 4, 2026 at 7:55 PM IST
اننت ناگ: (فیاض لولو) جموں و کشمیر پولیس نے جموں۔سرینگر قومی شاہراہ پر ٹریفک کی بلا تعطل روانی کو یقینی بنانے اور امن و قانون کی صورتحال کو مستحکم رکھنے کے لیے سیکورٹی اقدامات میں نمایاں اضافہ کیا ہے۔ موجودہ سیکورٹی صورتحال کے پیشِ نظر قومی شاہراہ کے مختلف حساس اور اہم مقامات پر اضافی ناکے قائم کیے گئے ہیں تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعہ کو بروقت روکا جا سکے۔
پولیس ذرائع کے مطابق شاہراہ پر تعینات اہلکاروں کی تعداد میں اضافہ کیا گیا ہے اور جدید نگرانی کے طریقہ کار اپنائے گئے ہیں تاکہ گاڑیوں کی آمد و رفت پر کڑی نظر رکھی جا سکے۔ اہلکار مستعدی کے ساتھ اپنی ڈیوٹیاں انجام دے رہے ہیں تاکہ مسافروں کو کسی قسم کی دشواری یا رکاوٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں بھی پولیس کی جانب سے سرینگر۔جموں قومی شاہراہ پر اپنے دائرہ اختیار میں جامع سیکورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ معمول کے تحت گاڑیوں کی چیکنگ کی جا رہی ہے جو کہ ایک احتیاطی اقدام ہے، تاکہ عوامی تحفظ کو مزید مضبوط بنایا جا سکے اور شاہراہ پر سفر کرنے والے شہریوں کے جان و مال کی حفاظت یقینی بنائی جا سکے۔
حکام کا کہنا ہے کہ ان سخت مگر ضروری اقدامات کا بنیادی مقصد دوہرا ہے ایک طرف ٹریفک کی ہموار روانی کو برقرار رکھنا اور دوسری جانب خطے میں امن، استحکام اور عوامی اعتماد کو یقینی بنانا۔ پولیس نے واضح کیا ہے کہ چیکنگ کا عمل مکمل طور پر عوامی مفاد میں ہے اور اس کا مقصد کسی کو ہراساں کرنا نہیں بلکہ مشترکہ سلامتی کو یقینی بنانا ہے۔ شہریوں اور مسافروں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ چیکنگ کے دوران سیکورٹی اہلکاروں کے ساتھ مکمل تعاون کریں، اپنی شناختی دستاویزات اور گاڑیوں کے کاغذات ہمراہ رکھیں اور ٹریفک قوانین کی پابندی کریں تاکہ غیر ضروری تاخیر سے بچا جا سکے۔
جموں و کشمیر پولیس نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ قومی شاہراہ کو ہر صورت محفوظ رکھا جائے گا اور عوام کے لیے پرامن اور سازگار ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے تمام ضروری اقدامات جاری رہیں گے۔