ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سری نگر جموں قومی شاہراہ پر قاضی گنڈ نویوگ ٹنل کے پاس سخت سکیورٹی انتظامات، انتظامات سے سیاح مطمئن
سری نگر جموں قومی شاہراہ پر قاضی گنڈ نویوگ ٹنل کے پاس سخت سکیورٹی انتظامات، انتظامات سے سیاح مطمئن
Published : January 15, 2026 at 12:24 PM IST
قاضی گنڈ، اننت ناگ، (فیاض لولو): سری نگر جموں قومی شاہراہ پر واقع قاضی گنڈ کے نزدیک نویوگ ٹنل کے اطراف سخت ترین سکیورٹی انتظامات نافذ کیے گئے ہیں تاکہ مسافروں اور گاڑیوں کی محفوظ اور ہموار نقل و حرکت کو یقینی بنایا جا سکے. اننت ناگ ضلع کے اس اہم مقام پر سکیورٹی فورسز کی بھاری تعیناتی عمل میں لائی گئی ہے جہاں ہر آنے جانے والی گاڑی کی باریک بینی سے جانچ پڑتال کی جا رہی ہے.
سکیورٹی اہلکار قومی شاہراہ کے مختلف اہم مقامات پر الرٹ حالت میں موجود ہیں جبکہ پوری قومی شاہراہ کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو بروقت روکا جا سکے۔ یہ اقدامات وادی کشمیر کو ملک کے دیگر حصوں سے جوڑنے والی اس اہم شاہراہ پر سکیورٹی کو مزید مضبوط بنانے کی کوششوں کا حصہ ہیں۔
علاقے میں آنے والے سیاحوں نے سکیورٹی انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ سیاحوں کا کہنا ہے کہ سکیورٹی فورسز کی نمایاں موجودگی سے انہیں سفر کے دوران تحفظ کا احساس ملا ہے اور ان کا اعتماد مزید بڑھا ہے۔
حکام نے یقین دہانی کرائی ہے کہ مقامی لوگوں اور سیاحوں دونوں کے لیے پرامن اور محفوظ ماحول فراہم کرنا ان کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے مسافروں سے اپیل کی ہے کہ وہ معمول کی سکیورٹی چیکنگ کے دوران سکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ مکمل تعاون کریں تاکہ سفر کو مزید آسان اور محفوظ بنایا جا سکے۔