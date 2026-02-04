ETV Bharat / jammu-and-kashmir
وزیر داخلہ امت شاہ کے دورہ جموں و کشمیر کے موقع پر وادی بھر میں سیکوریٹی کے سخت انتظامات
امت شاہ کے دورہ کے موقع پر قومی شاہراہ سمیت حساس مقامات، پلوں اور اہم راستوں پر سیکوریٹی کے سخت انتظامات کئے جائیں گے۔
Published : February 4, 2026 at 9:17 PM IST
اننت ناگ (فیاض لولو) مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے متوقع دورۂ جموں و کشمیر کے پیش نظر سیکورٹی اداروں نے وادی بھر میں، خصوصاً سرینگر۔جموں قومی شاہراہ پر سخت حفاظتی انتظامات نافذ کر دیے ہیں۔ عوام کے جان و مال کے تحفظ اور امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے شاہراہ پر جگہ جگہ ناکے قائم کیے گئے ہیں جبکہ ہر آنے جانے والی گاڑی کی باریک بینی سے تلاشی لی جا رہی ہے۔
تفصیلات کے مطابق سیکورٹی فورسز، جموں و کشمیر پولیس، سی آر پی ایف اور دیگر متعلقہ اداروں کے اہلکاروں کو شاہراہ کے اہم مقامات پر تعینات کیا گیا ہے۔ گاڑیوں کی مکمل چیکنگ کے ساتھ ساتھ مسافروں کے شناختی کارڈز کی بھی سختی سے جانچ پڑتال کی جارہی ہے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعہ سے بروقت نمٹا جا سکے۔ حکام کے مطابق یہ اقدامات وزیر داخلہ کے دورے کے دوران سیکورٹی کو فول پروف بنانے کے لیے اٹھائے گئے ہیں۔
ذرائع کے مطابق قومی شاہراہ کے حساس مقامات، سرنگوں، پلوں اور اہم گزرگاہوں پر اضافی نفری تعینات کی گئی ہے جبکہ مشکوک سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھنے کے لیے جدید نگرانی کے نظام سے بھی مدد لی جا رہی ہے۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ اور اسنیفر ڈاگز کی ٹیمیں بھی مختلف مقامات پر تعینات کی گئی ہیں تاکہ شاہراہ کو مکمل طور پر محفوظ بنایا جا سکے۔
حکام نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ سفر کے دوران سیکورٹی اہلکاروں کے ساتھ مکمل تعاون کریں، ضروری دستاویزات ہمراہ رکھیں اور چیکنگ کے دوران صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدامات عوام کی حفاظت اور خطے میں امن کو برقرار رکھنے کے لیے ناگزیر ہیں۔
ادھر شہریوں نے امید ظاہر کی ہے کہ وزیر داخلہ کے دورے کے دوران علاقے کی ترقی، بنیادی سہولیات کی بہتری اور عوامی مسائل کے حل کے حوالے سے مثبت پیش رفت سامنے آئے گی۔ سیکورٹی اداروں کا کہنا ہے کہ دورے کے اختتام تک حفاظتی انتظامات سختی کے ساتھ جاری رہیں گے تاکہ خطے میں مکمل امن و استحکام برقرار رکھا جا سکے۔