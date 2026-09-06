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اننت ناگ میں ٹائیگر اسپورٹس کا منفرد اقدام، بزرگ کھلاڑیوں کے لیے گولڈن جوبلی لیگنڈز کرکٹ میچ کا انعقاد
بزرگ کھلاڑیوں نے ٹائیگر اسپورٹس کی جانب سے منعقد کیے گئے اس پروگرام کو ایک بہترین اور قابلِ ستائش اقدام قرار دیا۔
Published : September 6, 2026 at 4:29 PM IST
اننت ناگ: (فیاض لولو) جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں کھیلوں کے فروغ اور بزرگ کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ٹائیگر اسپورٹس کی جانب سے آج تاریخی اسپورٹس اسٹیڈیم اننت ناگ میں سینئر اور بزرگ کھلاڑیوں کے لیے ایک خصوصی گولڈن جوبلی لیگنڈز کرکٹ میچ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ضلع بھر سے بڑی تعداد میں سابق اور بزرگ کرکٹ کھلاڑیوں نے شرکت کی۔
اس خصوصی کرکٹ مقابلے کا مقصد ان کھلاڑیوں کو دوبارہ میدان میں لانا تھا جنہوں نے اپنی جوانی کے دور میں کرکٹ کے میدانوں میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے کھیلوں کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ میچ کے دوران اسٹیڈیم میں ایک بار پھر ماضی کی کرکٹ کی یادیں تازہ ہوگئیں اور بزرگ کھلاڑیوں نے پورے جوش و جذبے کے ساتھ کھیل میں حصہ لیا۔
میچ کے دوران کھلاڑیوں کے چہروں پر خاصی خوشی اور جوش و خروش دیکھنے کو ملا۔ کئی بزرگ کھلاڑیوں نے بیٹنگ، باؤلنگ اور فیلڈنگ میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، جبکہ میدان میں موجود دیگر ساتھی کھلاڑی اور شائقین ان کی حوصلہ افزائی کرتے رہے۔ اس موقع پر اسٹیڈیم کا ماحول انتہائی خوشگوار اور یادگار نظر آیا۔
بزرگ کھلاڑیوں نے ٹائیگر اسپورٹس کی جانب سے منعقد کیے گئے اس پروگرام کو ایک بہترین اور قابلِ ستائش اقدام قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی سرگرمیاں نہ صرف انہیں کھیل کے ساتھ دوبارہ جوڑتی ہیں بلکہ انہیں اپنی زندگی کے خوبصورت اور یادگار ایام کو دوبارہ محسوس کرنے کا موقع بھی فراہم کرتی ہیں۔
کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ جب انہوں نے دوبارہ کرکٹ کا لباس پہن کر تاریخی اسپورٹس اسٹیڈیم کے میدان میں قدم رکھا تو انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے جوانی کے دن ایک بار پھر لوٹ آئے ہوں۔ ان کے مطابق عمر کے اس مرحلے میں کھیل کے میدان میں اترنا ان کے لیے انتہائی خوشی اور جذباتی لمحات کا باعث بنا۔
بزرگ کھلاڑیوں نے کہا کہ وقت گزرنے کے ساتھ اگرچہ ان کی کھیلوں کی سرگرمیاں محدود ہوگئی تھیں، تاہم ٹائیگر اسپورٹس کی اس کاوش نے انہیں دوبارہ میدان سے جوڑ دیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ مستقبل میں بھی اس طرح کے مقابلوں اور کھیلوں کی سرگرمیوں کا انعقاد جاری رکھا جائے گا تاکہ سینئر کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار اور ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کے مزید مواقع میسر آسکیں۔
انہوں نے ٹائیگر اسپورٹس کے منتظمین کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ بزرگ کھلاڑیوں کو نظر انداز کرنے کے بجائے انہیں کھیلوں کی سرگرمیوں کا حصہ بنانا ایک مثبت اور حوصلہ افزا قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے پروگرام نوجوان نسل کے لیے بھی ایک مثبت پیغام ہیں کہ کھیل سے وابستگی عمر کی محتاج نہیں ہوتی۔
شرکاء نے اس بات پر زور دیا کہ کھیل نہ صرف جسمانی صحت کے لیے اہم ہیں بلکہ ذہنی تازگی، باہمی بھائی چارے اور معاشرتی تعلقات کو مضبوط بنانے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کے مطابق بزرگ کھلاڑیوں کے لیے ایسی سرگرمیاں انہیں فعال اور خوشگوار زندگی گزارنے میں مدد فراہم کرتی ہیں۔
اس موقع پر شرکاء نے امید ظاہر کی کہ ٹائیگر اسپورٹس اور دیگر کھیلوں سے وابستہ ادارے مستقبل میں بھی سینئر اور بزرگ کھلاڑیوں کے لیے خصوصی ٹورنامنٹس، دوستانہ میچز اور دیگر کھیلوں کی سرگرمیوں کا انعقاد کریں گے، تاکہ ان کے تجربے اور کھیل سے وابستگی کو نئی نسل تک منتقل کیا جاسکے۔
گولڈن جوبلی لیگنڈز کرکٹ میچ کے انعقاد کو بزرگ کھلاڑیوں نے نہ صرف کھیلوں کی سرگرمی بلکہ ایک یادگار اور جذباتی تجربہ قرار دیا، جس نے انہیں ماضی کی یادوں سے جوڑنے کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر کرکٹ کے میدان میں اپنے دوستوں اور ساتھی کھلاڑیوں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع فراہم کیا۔