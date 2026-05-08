شمالی کشمیر کے حاجن میں تین نوجوان دریائے جہلم میں گر گئے، ایک فوت، ایک بازیاب اور ایک لاپتہ
Published : May 8, 2026 at 6:27 PM IST
بانڈی پورہ: (نواز رونیال) شمالی کشمیر کے بانڈی پورہ ضلع کے حاجن کے چیک چندرگیر علاقے میں جمعہ کو تین نوجوان پھسل کر دریائے جہلم میں گر گئے۔ حکام اور مقامی لوگوں نے بتایا کہ ان میں سے ایک کی موت ہو گئی، دوسرے کو بچا لیا گیا، جبکہ تیسرا ابھی تک لاپتہ ہے۔
یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب نوجوان مبینہ طور پر دریا میں خیمے کا سامان دھو رہے تھے۔ نوجوانوں کی شناخت سہیل احمد ڈار (22، ولد غلام نبی ڈار)، عادل احمد ڈار (18، ولد بشیر احمد ڈار) اور سمیر احمد ڈار (22، ولد محمد جمال ڈار) کے طور پر ہوئی ہے۔
حکام نے بتایا کہ تینوں نوجوان کام کے دوران غلطی سے پھسل کر دریا میں جا گرے جس سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔
واقعے کے فوری بعد مقامی افراد اور رضاکار جائے وقوعہ پر پہنچے اور امدادی کارروائیاں شروع کردیں۔ ایک نوجوان کو زندہ بچا کر علاج کے لیے قریبی ہیلتھ سینٹر لے جایا گیا، جب کہ دوسرے کو بے ہوش حالت میں دریا سے نکالا گیا اور بعد میں اسے مردہ قرار دے دیا۔
یہ رپورٹ لکھے جانے کے وقت ریسکیو ٹیمیں، پولیس اور رضاکار تیسرے لاپتہ نوجوان کی تلاش کے لیے دریا میں راحت بچاھؤ میں مشغول تھیں۔
مقامی لوگوں نے ایس ڈی آر ایف ٹیموں کی آمد میں تاخیر پر برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ابتدائی بچاؤ کی کوششیں مقامی نوجوانوں نے خود کیں۔
اس واقعے سے چندرگیر اور گردونواح میں غم اور خوف کی لہر دوڑ گئی، ریسکیو آپریشن کے دوران رشتہ دار اور مقامی رہائشی دریا کے کنارے جمع ہو گئے