ETV Bharat / jammu-and-kashmir
راجوری میں تین نوحوان غرقاب، دو کو زندہ بچا لیا گیا، ایک کی تلاش جاری
کل دیر شام اندھیرا ہونے کی وجہ سے سرچ آپریشن بند کر دیا گیا تھا، تاہم آج صبح سے دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے۔
Published : May 17, 2026 at 10:06 AM IST
راجوری (جہانگیر خان): جموں و کشمیر کے سرحدی ضلع راجوری کے درہال کے کھوڑی بن علاقے میں کل دیر شام تین نوجوان دریا میں نہاتے وقت ڈوبنے لگے۔ مقامی لوگوں نے عین وقت پر ریسکیو شروع کر کے پولیس اور انتظامیہ کی مدد سے دو نوجوانوں کو پانی سے زندہ نکال لیا۔ ریسکیو کرنے کے بعد انہیں ایس ڈی ایچ درہال لایا گیا جہاں انہیں ابتدای طبی امداد دینے کے بعد ان دونوں کو جی ایم سی راجوری میں منتقل کیا گیا ہے۔
تیسرے نوحوان کی تلاش بڑے پیمانے پر جاری ہے۔ انتظامیہ نے ایس ڈی آر ایف پولیس و آرمی کی مدد سے اس کی نعش کی تلاش میں مصروف ہے تاہم کل دیر شام اندھیرا ہونے کی وجہ سے سرچ آپریشن کو بند کر دیا گیا تھا تاہم آج صبح سویرے ہی تمام تر سیول انتظامیہ ریسکیو ٹیمیوں کے ساتھ ساتھ مقامی لوگوں کی ایک بڑی تعداد موقعے پر پہنچ کر اس کی تلاش کر رہی ہے۔
بتایا یہ جا رہا ہے کہ جس مقام پر یہ حادثہ پیش آیا ہے، اس مقام پر اکثر لوگ گرمیوں کے ایام میں سیر و تفریع کرنے کی غرض سے جاتے ہیں کہ یہ تینوں نوجوان درہال گاؤں سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔
مزید پڑھیں: