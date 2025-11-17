ETV Bharat / jammu-and-kashmir
اننت ناگ کے کوکرناگ میں جعلی اسلحہ سمیت تین نوجوان گرفتار
اننت ناگ کے کوکرناگ علاقہ میں جعلی اسلحہ دکھا کر لوگوں کو خوفزدہ زدہ کرنے والے تین نوجوان گرفتار کر لیے گئے۔
Published : November 17, 2025 at 8:51 AM IST
اننت ناگ (میر اشفاق): جموں و کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے کوکرناگ علاقے میں نامعلوم افراد کا ایک گروہ جعلی اسلحے کے ساتھ گھوم رہا تھا۔ یہ گروہ ایک گھر میں داخل ہوا اور اہل خانہ کو زد و کوب کیا جس سے علاقے میں خوف و دہشت کا ماحول پیدا ہو گیا۔ بعد ازاں اس واقعے کی اطلاع پولیس کو دی گئی جس کے بعد پولیس اسٹیشن کوکرناگ کی ایک ٹیم نے علاقے میں کاروائی شروع کی۔
پولیس کے بیان کے مطابق مصدقہ اطلاع موصول ہوئی کہ کچھ نامعلوم نوجوان علاقے میں جعلی اسلحہ (کھلونا نما ہتھیار) لے کر گھوم رہے ہیں اور عام لوگوں کو خوفزدہ کر رہے ہیں۔ یہ گروپ عبدالمجید آہنگر ولد عبد الرحمن آہنگر ساکن ہلر کے گھر میں بھی داخل ہوا جہاں انہوں نے مبینہ طور پر دھمکیاں دیں، جس کے باعث مقامی رہائشیوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔
اطلاع ملتے ہی پولیس اسٹیشن کوکرناگ نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ایف آئی آر نمبر 122/2025 زیر دفعات 333، 351(3) بی این ایس درج کی اور تفتیش شروع کی۔ ایس ڈی پی او کوکرناگ کی نگرانی میں کوکرناگ پولیس اور ایس او جی کوکرناگ کی مشترکہ ٹیم نے فوری طور پر علاقے کا رخ کیا اور بروقت آپریشن انجام دیا۔
اس کارروائی کے دوران تین افراد کو گرفتار کیا گیا جن کی شناخت یاسر احمد کاسانہ ولد محمد مرزا ساکن ساگام کوکرناگ، اعجاز احمد فامڑا ولد محمد رفیق ساکن تھمانکوٹ ویری ناگ کپرن، اور شاہد احمد تیلی ولد جاوید احمد تیلی ساکن ہلر ارمہ کوکرناگ کے طور پر ہوئی۔ ملزمان کے قبضے سے ایک جعلی اے کے 47 رائفل، ایک جعلی پستول اور ایک سبز رنگ کا پاوُچ برآمد کیا گیا۔ پولیس کی جانب سے کی گئی بروقت کارروائی نے مزید خوف پھیلانے کی کوششوں کو ناکام بنا دیا۔
