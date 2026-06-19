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اب اے آئی درست کرے گا کشمیری متن، تین نوجوانوں نے تیار کیا جدید ماڈل
انجینئروں نے ڈیجیٹل رسم الخط میں 'غائب' کشمیری زبان کے اعراب کو خودکار طریقے سے بحال کرنے والا اے آئی ماڈل تیار کیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 19, 2026 at 6:52 PM IST
سرینگر: کشمیر کے تین نوجوان انجینئروں نے ایک اوپن سورس مصنوعی ذہانت (اے آئی) ماڈل تیار کیا ہے، جس کا مقصد کشمیری زبان کے ڈیجیٹل رسم الخط سے متعلق ایک دیرینہ مسئلے کو حل کرنا ہے۔ یہ ماڈل ڈیجیٹل متن میں غائب اعراب (زیر، زبر، پیش اور دیگر تلفظی علامات) کو خودکار طریقے سے بحال کرتا ہے۔
محققین - حق نواز ملک، ناہفد نثار اور فیضان اقبال نے "Koshur Diacritizer" کے نام سے ایک اے آئی نظام متعارف کیا ہے، جو اصل رسم الخط میں استعمال ہونے والے کشمیری متن سے غائب اعراب کو از خود شامل کرتا ہے۔ یہ اعراب الفاظ کے درست تلفظ اور معنی سمجھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
اس منصوبے اور اس کے نتائج کو "Koshur Diacritizer: A Byte-Level Sequence-to-Sequence Model for Kashmiri Diacritic Restoration" کے عنوان سے ایک تحقیقی مقالے میں شائع کیا گیا ہے۔
محققین کے مطابق کشمیری زبان میں مختصر مصوتوں (Vowels) اور دیگر صوتی فرق ظاہر کرنے کے لیے اعراب نہایت اہم ہیں۔ تاہم ڈیجیٹل رابطوں، آن لائن مواد اور محفوظ شدہ تحریروں میں اکثر یہ اعراب شامل نہیں کیے جاتے، جس سے الفاظ کا مطلب سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے اور زبان سے متعلق ٹیکنالوجی کی ترقی میں بھی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔
انجینئروں کا کہنا ہے کہ اعراب کی عدم موجودگی سے ٹیکسٹ ٹو اسپیچ سسٹمز، مشینی ترجمہ (Machine Translation) اور آواز کی شناخت (Speech Recognition) جیسی ٹیکنالوجیز متاثر ہوتی ہیں۔
اس مسئلے کے حل کے لیے ٹیم نے گوگل (Google) کی ByT5 آرکیٹیکچر پر مبنی ایک اے آئی ماڈل تیار کیا اور اسے 23 ہزار 700 سے زائد کشمیری جملوں کے جوڑوں پر تربیت دی۔ یہ ڈیٹاسیٹ اپنی نوعیت کے سب سے بڑے عوامی کشمیری وسائل میں شمار ہوتا ہے اور اسے بھی اوپن سورس کے طور پر جاری کیا گیا ہے تاکہ آئندہ زبان سے متعلق تحقیق میں مدد مل سکے۔
تحقیقی مقالے کے مطابق ماڈل نے آزمائشی ڈیٹا پر "حوصلہ افزا" نتائج دیے۔ اس میں اعراب کی غلطی کی شرح 0.2012 جبکہ الفاظ کی غلطی کی شرح 0.2159 ریکارڈ کی گئی۔ کشمیری زبان کے ماہرین کی جانب سے انسانی جانچ میں اس کی اوسط درستگی 77.5 فیصد پائی گئی۔
انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، دہلی، کی مشین انٹیلی جنس اینڈ سگنل پروسیسنگ نیٹ ورک (MISN) لیب میں اے آئی محقق حق نواز ملک نے کہا کہ "یہ کام کشمیری جیسی کم وسائل رکھنے والی زبانوں کے لیے مصنوعی ذہانت کے بہتر اوزار تیار کرنے کی وسیع کوششوں کا ایک حصہ ہے۔"
ملک کا کہنا ہے کہ ٹیم کا مقصد ایسے وسائل تیار کرنا تھا جو کشمیری زبان کے تحفظ، ڈیجیٹلائزیشن اور مستقبل کی اے آئی ایپلی کیشنز میں اس کے استعمال کو فروغ دے سکیں۔ وہ BITS Pilani سے فارغ التحصیل ہے اور بڑے لینگویج ماڈلز، اسپیچ ریکگنیشن سسٹمز اور ملٹی موڈل اے آئی ٹیکنالوجیز پر کام کرتے ہیں۔
بنگلورو کی ایک کمپنی میں سافٹ ویئر انجینئر اور KL University کے فارغ التحصیل ناہفد نثار نے تسلیم کیا کہ اعراب کی کمی کا مسئلہ برسوں سے کشمیری صارفین کو متاثر کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا: "کشمیری متن میں معنی اور درست تلفظ کے لیے اعراب ضروری ہیں، لیکن ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اکثر انہیں حذف کر دیتے ہیں۔ یہ زبان کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ہم نے Koshur Diacritizer کو اوپن سورس کیا ہے، جو اعراب کو خودکار طور پر بحال کرتا ہے۔ یہ کمیونٹی کے لیے ایک اہم قدم محسوس ہوتا ہے۔"
ٹیم کے تیسرے رکن فیضان اقبال ایک سافٹ ویئر انجینئر اور GirlScript Summer of Code کے اوپن سورس معاون ہیں۔ لولی پروفیشنل یونیورسٹی سے فارغ التحصیل اور ریاستی سطح کے ووشو چیمپئن فیضان نے کہا کہ جدید لسانی ٹیکنالوجی کو مفت اور عام لوگوں کی دسترس میں لانا اس منصوبے کا ایک اہم مقصد تھا۔
محققین کے مطابق قدرتی زبان کی پراسیسنگ (NLP) کے شعبے میں کشمیری زبان اب بھی کم وسائل رکھنے والی زبانوں میں شمار ہوتی ہے، کیونکہ اس کے لیے ڈیٹاسیٹس اور ڈیجیٹل اوزار محدود ہیں۔ نئے ماڈل اور ڈیٹاسیٹ سے اسپیچ ٹیکنالوجی، مشینی ترجمہ، متن کی معیاری شکل سازی اور تعلیمی ایپلی کیشنز کے میدان میں آئندہ تحقیق کو فروغ ملنے کی توقع ہے۔
ٹیم نے مزید بتایا کہ انہوں نے ماڈل، ڈیٹاسیٹ اور سورس کوڈ عوامی طور پر جاری کر دیا ہے تاکہ مزید تحقیق اور ترقی کی حوصلہ افزائی کی جا سکے۔
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