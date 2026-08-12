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بارش اور لینڈ سلائیڈنگ، سرینگر جموں شاہراہ کو ہو رہا نقصان حکام کے لیے بڑا چیلنج
گزشتہ تین برسوں کے دوران سرینگر جموں نیشنل ہائی وے پر ادھم پور - چنانی کا حصہ بارشوں اور لینڈ سلائڈنگ سے شدید متاثر ہوا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 12, 2026 at 5:17 PM IST
اُدھم پور (عامر تانترے) : سرینگر جموں قومی شاہراہ (NH-44) پر صوبہ جموں کے اُدھم پور-چنانی ہائی کا حصہ گزشتہ سال ستمبر سے مسلسل اور شدید نقصان کا شکار ہو رہا ہے۔ حالانکہ کشمیر کے لیے شہہ رک کے مانند شاہراہ پر 22 کلومیٹر طویل یہ حصہ (ادھم پور - چنانی) محض تین پہلے ہی مکمل کیا گیا۔ شاہراہ کو ہو رہے نقصان نے نیشنل ہائی ویز اتھارٹی آف انڈیا (NHAI) کی مشکلات بڑھا دی ہیں۔
گزشتہ سال ستمبر میں غیر معمولی بارشوں کے بعد دریائے توی میں پانی کی سطح خطرے کے نشان سے اوپر بہہ رہی تھی، جس کے نتیجے میں شاہراہ کے کئی مقامات کو نقصان پہنچا۔ رواں برس مون سون کے آغاز کے ساتھ ہی شدید بارشوں اور مٹی کے تودے گرنے کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا جس سے اُدھم پور-چنانی شاہراہ کا بڑا حصہ متاثر ہوا۔
دیوال کے مقام پر ہوئی لینڈ سلائیڈنگ نے فور لین شاہراہ کے ایک بڑے حصے کو بری طرح سے نقصان پہنچایا۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں گزشتہ سال سیلاب کے دوران ایک پل بھی بہہ گیا تھا۔
شاہراہ کی حالت اتنی خراب ہوگئی تھی کہ کئی مقامات پر اس کی سطح کا نام و نشان تک باقی نہیں رہا۔ NHAI اور تعمیراتی کمپنی گیمَن انڈیا (Gimmon India)نے فوری طور پر افرادی قوت اور بھاری مشینری موقع پر پہنچائی اور شاہراہ کو دوبارہ آمدورفت کے قابل بنانے کا کام شروع کیا۔ سڑک کو کئی مقامات پر تقریباً نئے سرے سے تیار کرنا پڑا اور بالآخر شاہراہ ایک لین ٹریفک کے لیے کھول دی گئی، تاہم کیچڑ اور سڑک کی خراب حالت کے باعث گاڑیوں کی رفتار انتہائی سست رہی اور دیوال کے علاقے میں کئی کئی گھنٹے ٹریفک جام بھی دیکھنے میں آیا۔
صورتحال کو دیکھتے ہوئے ٹریفک پولیس نے کشمیر سے آنے والے پھلوں سے لدے ٹرکوں اور جموں سے جانے والے ایندھن کے ٹینکروں سمیت بھاری گاڑیوں کی آمدورفت بھی محدود کردی۔ اس پابندی کے باعث بعض مواقع پر ٹینکر ایسوسی ایشن نے احتجاج بھی کیا اور کشمیری میوہ تاجرین نے اپنے خدشات کا بھی اظہار کیا۔
تاہم حکام کے لیے سب سے بڑی تشویش کشمیر سے ملک کی مختلف منڈیوں کی طرف جانے والے پھلوں کے ٹرک ہیں۔ جنوبی کشمیر کے قاضی گنڈ علاقے میں پھلوں سے لدے کئی ٹرکوں کو اس وقت روک دیا گیا جب تک اُدھم پور-چنانی شاہراہ پر صورتحال بہتر نہیں ہوگئی۔
کشمیر میں سیب کا سیزن ابھی شروع ہوا ہے اور آنے والے دنوں میں وادی سے ہزاروں ٹرک سیب اور دیگر پھل لے کر ملک کے مختلف حصوں کی طرف روانہ ہوں گے۔ ایسے میں NHAI کے لیے شاہراہ کو کھلا رکھنا اور مختلف میوہ جات خاص کر سیب سے لدے ٹرکوں کی بلا رکاوٹ آمدورفت یقینی بنانا ایک بڑا چیلنج ہوگا۔
گیمَن انڈیا کے اُدھم پور-چنانی شاہراہ منصوبے کے پروجیکٹ منیجر روی گپتا نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ اس حصے کا کام دسمبر 2023 میں مکمل ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال ستمبر میں غیر معمولی بارش اور دریائے توی میں پانی کی سطح خطرے کی حد سے اوپر جانے کے باعث شاہراہ کو کئی مقامات پر نقصان پہنچا، جس کے بعد متاثرہ حصوں کو دوبارہ تعمیر کرنا پڑا۔
گپتا کے مطابق، اس سال بھی شدید بارش کے نتیجے میں مختلف مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ ہوئی، تاہم دیوال میں ہوئی لینڈ سلائیڈنگ سب سے زیادہ شدید تھی اور اس سے شاہراہ کو خاصا نقصان پہنچا۔
انہوں نے کہا: "ہم نے سڑک کو آمدورفت کے قابل بنا دیا ہے، تاہم ملبہ مکمل طور پر ہٹانے میں وقت لگے گا کیونکہ ملبہ صاف کرتے ہی اوپر سے دوبارہ نیچے آجاتا ہے۔" گیمَن انڈیا نے دسمبر 2015 میں اس منصوبے کا کام سنبھالا تھا اور دسمبر 2023 میں اسے مکمل کیا۔ اس وقت شاہراہ کی آپریشنل دیکھ بھال بھی یہی ایجنسی NHAI کی نگرانی میں کر رہی ہے۔
حکام کے لیے مسئلہ صرف بار بار سڑک کی مرمت کرنا نہیں بلکہ یہ بھی سمجھنا ہے کہ تعمیر مکمل ہونے کے باوجود شاہراہ بار بار کیوں متاثر ہورہی ہے! گپتا نے کہا کہ منصوبے کا ڈیزائن NHAI سے منظور کرایا جاتا ہے اور یہ صرف حکومت کی جانب سے حاصل کی گئی زمین، یعنی رائٹ آف وے (RoW)، تک محدود ہوتا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ "ہم نے مشاہدہ کیا ہے کہ لینڈ سلائیڈنگ کے واقعات سڑک سے 200 میٹر سے بھی زیادہ بلندی پر پیش آتے ہیں۔ یہ علاقے ہمارے دائرۂ اختیار میں نہیں آتے اور یہی ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے۔" پانی کے بہاؤ کو بہتر بنانے کے لیے NHAI نے اُدھم پور سے رام بن کے درمیان 63 پل تعمیر کیے ہیں جبکہ 400 سے زیادہ کلوٹ بھی بنائے گئے ہیں، اس کے باوجود شدید بارش کے دوران شاہراہ کو نقصان پہنچنے کا سلسلہ جاری ہے۔
ہائی وے حکام کے مطابق شاہراہ کو مستقبل میں محفوظ بنانے کے لیے مختلف تجاویز پر غور کیا جارہا ہے۔ ان میں بعض مقامات پر ویاڈکٹ تعمیر کرنا، پہاڑی کو مزید اندر تک کاٹنا تاکہ پتھر سڑک پر نہ گریں، اور مزید پل تعمیر کرنا شامل ہے۔
ادھر، کشمیر میں پھلوں کا سیزن شروع ہونے کے بعد NHAI نے سیب سے لدے ٹرکوں کی آمدورفت کو ترجیح دی ہے تاکہ انہیں شاہراہ پر غیر ضروری طور پر نہ روکا جائے۔ گیمَن انڈیا کے پروجیکٹ منیجر نے بتایا کہ کمپنی ہائی وے حکام اور ٹریفک پولیس کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے اور افرادی قوت و مشینری چوبیس گھنٹے موقع پر موجود رہتی ہے۔ انہوں نے کہا: "جہاں بھی ضرورت پڑتی ہے، وہاں مختصر وقت میں سڑک سے ملبہ ہٹانے کا کام شروع کردیا جاتا ہے۔"
سیب سے لدے ٹرکوں کی آمدورفت کو یقینی بنانے کے لیے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جمعہ کو نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا کے حکام کے ساتھ میٹنگ بھی کی، جس میں اتھارٹی نے ان ٹرکوں کو محفوظ راستہ فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی۔
اس سے قبل دیوال میں ملبہ ہٹانے کے لیے تعمیراتی ایجنسی کو ایک دن کے لیے ٹریفک روکنا پڑا تھا۔ گپتا کے مطابق ملبہ صاف کرنے کے بعد سڑک کو اتنا چوڑا کردیا گیا کہ بیک وقت دو بھاری گاڑیاں محفوظ طریقے سے گزر سکیں۔
مون سون کا موسم ابھی جاری ہے اور ایسے میں NHAI کے سامنے سب سے بڑا چیلنج اُدھم پور-چنانی شاہراہ کو مسلسل کھلا رکھنا ہے، خصوصاً ایسے وقت میں جب کشمیر سے سیب کی بڑی کھیپ ملک کی مختلف منڈیوں تک پہنچانے کا سلسلہ تیز ہونے والا ہے۔
مسلسل بارش، لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب سے شاہراہ متاثر، پھلوں کے سیزن میں ٹرکوں کی بلا رکاوٹ آمدورفت NHAI کے لیے بڑا چیلنج بن گئی ہے۔
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