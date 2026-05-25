رامبن: تین سالہ بچہ مبینہ طور پر غلط انجکشن لگانے کے بعد فوت، تحقیقات شروع
Published : May 25, 2026 at 10:47 PM IST
رامبن (نواز رو نیال): مرکز کے زیر انتظام جموں و کشمیر کے ضلع رامبن کے کنگا علاقے میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں ایک میڈیکل شاپ پر مبینہ طور پر غلط انجکشن لگائے جانے کے بعد تین سالہ کمسن بچے کی موت واقع ہو گئی۔ واقعے کے بعد علاقے میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی جب کہ پولیس نے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔
ذرائع کے مطابق تین سالہ اریان احمد ولد شان محمد، ساکن کنگا تحصیل و ضلع رامبن، گذشتہ روز اچانک بیمار ہوگیا۔ اہل خانہ صبح کے وقت علاج کی غرض سے بچے کو کنگا بازار میں موجود ایک میڈیکل شاپ پر لے گئے جہاں مبینہ طور پر توصیب احمد کٹوچ نام کے کیمسٹ نے بغیر کسی مستند ڈاکٹر کے تحریری نسخے اور طبی معائنے کے بچے کو انجکشن لگا دیا۔
اہل خانہ کا کہنا ہے کہ انجکشن لگنے کے فوراً بعد بچے کی طبیعت مزید بگڑ گئی اور اس کی حالت تشویشناک ہوگئی۔ بچے کو فوری طور پر ضلع ہسپتال رامبن منتقل کیا گیا، تاہم ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔
واقعے کی اطلاع ملتے ہی تھانہ دھرم کنڈ پولیس کی ایک کی ٹیم حرکت میں آئی اور لاش کو اپنی تحویل میں لے کر قانونی کارروائی انجام دی۔ پولیس نے ضروری قانونی لوازمات مکمل کرنے اور ابتدائی جانچ کے بعد لاش آخری رسومات کے لیے ورثا کے حوالے کر دی۔
پولیس حکام کے مطابق اس سلسلے میں ضابطہ فوجداری کی دفعہ 174 کے تحت کارروائی شروع کر دی گئی ہے اور بچے کی موت کی اصل وجوہات جاننے کے لیے تمام پہلوؤں کا باریک بینی سے جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اگر جانچ میں غفلت یا غیر قانونی طبی پریکٹس ثابت ہوئی تو متعلقہ شخص کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
ادھر مقامی لوگوں نے واقعے پر شدید تشویش ظاہر کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ غیر تربیت یافتہ افراد کی جانب سے میڈیکل شاپس پر علاج اور انجکشن لگانے کے عمل کو فوری طور پر روکا جائے تاکہ مستقبل میں ایسے افسوسناک واقعات سے بچا جا سکے۔
