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حوض میں پھنسے تین ریچھوں کو محکمہ وائلڈ لائف نے ریسکیو کر لیا
مقامی لوگوں نے وائلڈ لائف محمکمے سے اپیل کی تھی کہ ان ریچھوں کو بحفاظت نکالا جائے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 4, 2026 at 8:55 AM IST
ترال(شبیر بٹ): جنوبی کشمیر کے اونتی پورہ علاقے میں گزشتہ شام ایک باغ میں موجود حوض میں تین ریچھ پھنس گئے۔ تفصیلات کے مطابق یہ واقعہ کانجی ناگ اونتی پورہ میں پیش آیا۔ جب یہ اطلاع لوگوں کو ملی تو بڑی تعداد میں لوگ یہاں جمع ہوے اور اس واقعے کے بعد مقامی لوگوں میں تشویش پائی جا رہی ہے۔ لوگوں نے پھنسے ہوئے جنگلی جانوروں کی حفاظت پر فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے متعلقہ محکمہ سے اپیل کی کہ ریچھوں کو بحفاظت باہر نکالنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔
اس دوران وائلڈ لائف کی ایک ٹیم یہاں پہنچی اور تینوں ریچھوں کو آبی ذخیرے سے بحفاظت نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن شروع کر دیا۔ اس کارروائی کا مقصد نہ صرف پھنسے ہوئے جانوروں کی حفاظت کو یقینی بنانا تھا بلکہ آس پاس رہنے والے لوگوں کو بھی کسی ممکنہ خطرے سے محفوظ رکھنا تھا۔
متعلقہ محکمہ وائلڈ لائف کے حکام نے اس دوران تمام ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے ریسکیو آپریشن انجام دیا۔ مقامی لوگوں کو ہدایت دی گئی کہ وہ آبی ذخیرے سے محفوظ فاصلہ برقرار رکھیں اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے جائے وقوعہ پر ہجوم جمع کرنے سے گریز کریں۔
وائلڈ لایف محکمہ نے عوام سے اپیل کی کہ باغات میں موجود عارضی ٹینکس کو کھلا نہ چھوڑا جائے۔
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واضح رہے کہ جنوبی کشمیر کے ترال اور اونتی پورہ علاقوں میں جنگلی حیاتیات اور انسانی تصادم کی بڑھتی وارداتوں سے عوامی حلقوں میں ناراضگی پائی جا رہی ہے