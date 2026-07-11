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وادی کشمیرمیں ٹریک کی مرمت کے باعث 11 سے 25 جولائی تک تین ٹرینیں منسوخ
ٹرین نمبر 74615 بانہال-بارہمولہ، ٹرین نمبر 74632 بارہمولہ-بڈگام اور ٹرین نمبر 74628 بڈگام-بانہال کو 11 سے 25 جولائی تک منسوخ کیا گیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 11, 2026 at 9:32 AM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): شمالی ریلوے کے جموں ڈویژن نے مسافروں کی حفاظت اور ریلوے آپریشن کو مزید محفوظ و مؤثر بنانے کے لیے کشمیر وادی کے بانہال-بارہمولہ ریلوے سیکشن پر ٹریک کی مرمت کا کام شروع کیا ہے۔ ریلوے حکام کے مطابق موسمِ گرما کے دوران ریلوے ٹریک کو مضبوط اور محفوظ رکھنے کے لیے یہ کام ناگزیر ہے۔
اس سلسلے میں 11 جولائی سے 25 جولائی 2026 تک اس روٹ پر ٹرینوں کی آمد و رفت میں عارضی تبدیلی کی گئی ہے۔ اس دوران کشمیر وادی میں چلنے والی تین مسافر ٹرینیں مکمل طور پر منسوخ رہیں گی۔
منسوخ کی جانے والی ٹرینوں میں ٹرین نمبر 74615 بانہال-بارہمولہ، ٹرین نمبر 74632 بارہمولہ-بڈگام اور ٹرین نمبر 74628 بڈگام-بانہال شامل ہیں۔
یہ تمام ٹرینیں 11 جولائی سے 25 جولائی تک اپنی مقررہ سروس انجام نہیں دیں گی۔ شمالی ریلوے نے مسافروں سے اپیل کی ہے کہ سفر سے قبل آئی آر سی ٹی سی کی ویب سائٹ، موبائل ایپ یا ریلوے کا ہیلپ لائن نمبر 139 کے ذریعے ٹرینوں کی تازہ صورتحال ضرور معلوم کریں۔ ریلوے انتظامیہ نے اس عارضی تبدیلی سے ہونے والی پریشانی کے لیے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مسافروں سے اس میں مکمل تعاون کی درخواست کی ہے۔
دوسری جانب، محکمۂ موسمیات نے جموں خطے میں آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران شدید بارش کے پیش نظر اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے عوام کو احتیاط برتنے کی ہدایت دی ہے۔
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