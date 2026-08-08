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رامبن میں این ایچ44 پر کیلا موڑ سرنگ کے اندر ایک قافلے کے حادثے میں ایس ایس بی کے تین جوان زخمی
حادثے کے باعث ٹنل سے گزرنے والی ٹریفک کچھ دیر کے لیے رک گئی، دونوں طرف گاڑیاں پھنسی ہوئی تھیں۔
Published : August 8, 2026 at 5:59 PM IST
رامبن: (نواز رونیال) ہفتہ کو رامبن ضلع میں جموں سری نگر قومی شاہراہ پر کیلا موڑ سرنگ کے اندر ایس ایس بی کے قافلے کی تین گاڑیاں آپس میں ٹکرانے سے تین ایس ایس بی اہلکار زخمی ہو گئے۔
یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب قافلہ سری نگر سے جموں جا رہا تھا۔ حکام کے مطابق قافلے کی قیادت کرنے والی گاڑی نے اچانک بریک لگائی جس کے باعث پیچھے والی دو گاڑیاں بروقت رکنے میں ناکام رہیں جس کے نتیجے میں تینوں گاڑیوں میں تصادم ہوا۔
اطلاعات کے مطابق بارش اور پھسلن کی وجہ سے سڑکوں پر ڈرائیوروں کے لیے اپنی گاڑیوں کو کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا۔ ضلع اسپتال رامبن کے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر سدرشن کٹوچ نے بتایا کہ زخمیوں کو ضلع اسپتال رامبن لے جایا گیا، جہاں ان کا علاج کیا گیا اور پھر مزید علاج کے لیے جی ایم سی جموں منتقل کیا گیا۔
پولیس نے زخمیوں کی شناخت آسام کے جمنی کمار، جموں کے پنکج کمار اور راجستھان کے بابو لال کے طور پر کی ہے۔ ان کی حالت خطرے سے باہر اور مستحکم بتائی جاتی ہے۔
حادثے کے باعث ٹنل سے گزرنے والی ٹریفک کچھ دیر کے لیے رک گئی، دونوں طرف گاڑیاں پھنسی ہوئی تھیں۔ ٹریفک پولیس اور دیگر اداروں نے فوری طور پر موقع پر پہنچ کر تباہ شدہ گاڑیوں کو ہٹایا جس کے بعد ٹریفک بحال ہو گئی۔