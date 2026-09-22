ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پونچھ میں تین زنگ آلود بارودی سرنگیں برآمد، محفوظ طریقے سے تباہ
مینڈھر علاقے میں فوجی اہلکاروں کو یہ تین زنگ آلود بارودی سرنگیں ملیں، جس کے بعد بم ڈسپوزل ٹیم کو طلب کیا گیا۔
By PTI
Published : September 22, 2026 at 2:53 PM IST
مینڈھر: جموں و کشمیر کے پونچھ ضلع کے مینڈھر سیکٹر میں منگل کو تین زنگ آلود بارودی سرنگیں برآمد کی گئیں، جنہیں بعد میں محفوظ طریقے سے تباہ کر دیا گیا۔ حکام کے مطابق فوجی اہلکار سرحدی گاؤں دھرانہ باسونی کے قریب پھگواڑی گلی علاقے میں کچھ کام کر رہے تھے کہ اسی دوران انہیں یہ تین بارودی سرنگیں ملیں۔
انہوں نے بتایا کہ برآمد کیے گئے دھماکہ خیز مواد کو فوج کی بم ڈسپوزل ٹیم نے بغیر کسی نقصان کے محفوظ طریقے سے تلف کر دیا۔ حکام کے مطابق دراندازی روکنے کی حکمت عملی کے تحت فوج ممکنہ دراندازی کے راستوں کو بند کرنے کے لیے بارودی سرنگیں بچھاتی ہے۔ بعض اوقات بارشوں کی وجہ سے یہ دھماکہ خیز آلات اپنی جگہ سے ہٹ جاتے ہیں۔
واضح رہے کہ لائن آف کنٹرول (ایل او سی) اور انٹرنیشنل بارڈر (آئی بی) کے قریبی علاقوں میں بعض اوقات بارودی سرنگیں، شیل وغیرہ برآمد ہوتے رہتے ہیں۔ فوجی اہلکار جبکہ بعض اوقات شہری بھی ان کی زد میں آکر زخمی یا فوت جاتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات میں سال بھر درجنوں افراد کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے جبکہ حکام کی جانب سے اس طرح کے حادثات کو روکنے کے لیے کئی اقدامات اٹھائے جاتے ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: