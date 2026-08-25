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چکہ کنڈی میں بگلیہار ڈیم کے لیے نکاسی کے کام کے دوران تین رہائشی مکانات تباہ، متاثرین نے معاوضے اور فوری امداد کا کیا مطالبہ
مکانات کے تباہ ہونے سے متاثرہ خاندانوں کے لیے رہائش کا سنگین مسئلہ پیدا ہوگیا ہے۔
Published : August 25, 2026 at 3:46 PM IST
رامبن:(نواز رونیال) مرکزی جموں و کشمیر کے پہاڑی ضلع رامبن کی تحصیل داجگڑ کی پنچایت چکہ کنڈی میں بغلیہار ڈیم کی نکاسیٔ آب کے دوران پیش آنے والے ایک واقعے میں تین رہائشی مکانات مکمل طور پر تباہ ہوگئے، جس کے باعث متاثرہ خاندانوں کو شدید مالی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔
مقامی ذرائع سے موصولہ اطلاعات کے مطابق علاقے میں نکاسیٔ آب کے دوران اچانک پیش آنے والے واقعے کے نتیجے میں تین رہائشی مکانات کو شدید نقصان پہنچا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ مکانات مکمل طور پر منہدم ہوگئے۔ مکانات کے تباہ ہونے سے متاثرہ خاندانوں کے لیے رہائش کا سنگین مسئلہ پیدا ہوگیا ہے۔
متاثرہ خاندانوں کا کہنا ہے کہ اس واقعے میں انہیں لاکھوں روپے کا مالی نقصان برداشت کرنا پڑا ہے۔ انہوں نے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ موقع کا فوری معائنہ کرکے نقصانات کا تخمینہ لگایا جائے اور متاثرہ خاندانوں کو مناسب معاوضہ فراہم کیا جائے۔
متاثرین نے الزام عائد کیا کہ ڈیم سے ہونے والے کٹاؤ کے باعث ان کی زمین، پھل دار درخت اور رہائشی مکانات تباہ ہوگئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے ٹینٹ فراہم کیے گئے ہیں، تاہم انہیں ٹینٹ نصب کرنے کے لیے مناسب جگہ دستیاب نہیں ہے، جس کے باعث وہ شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔
متاثرین نے جموں و کشمیر کے وزیرِ اعلیٰ، لیفٹیننٹ گورنر اور محکمہ پی ڈی سی سے مطالبہ کیا ہے کہ واقعے کی مکمل تحقیقات کرائی جائیں اور نکاسیٔ آب کے دوران ہونے والے نقصانات کا ازالہ کرتے ہوئے انہیں ضابطے کے مطابق متبادل زمین اور مناسب مالی امداد فراہم کی جائے۔
علاقہ مکینوں نے انتظامیہ سے بھی اپیل کی ہے کہ متاثرہ خاندانوں کو فوری ریلیف فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے ضروری اور مؤثر اقدامات کیے جائیں۔