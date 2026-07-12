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سمگر شکشا کتاب تنازع: کاؤنٹر انٹیلی جنس نے تین پبلشرز کو گرفتار کر لیا
گرفتار افراد کی شناخت اوبیرائے بک سروس کے مالک اندر پال، ڈومیننٹ پبلشرز کے امردیپ سنگھ اور گریش اروڑا کے طور پر ہوئی ہے۔
Published : July 12, 2026 at 2:02 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) کاؤنٹر انٹیلی جنس جموں نے سرکاری لائبریریوں میں دستیاب ایسی کتابوں کے معاملے کی تحقیقات کے سلسلے میں تین پبلشرز کو گرفتار کیا ہے، جن میں مبینہ طور پر علیٰحدگی پسند رہنماؤں کی تعریف کرنے کا الزام ہے۔
گرفتار کیے گئے افراد کی شناخت بہو پلازہ جموں میں واقع اوبیرائے بک سروس کے مالک اندر پال، جب کہ نوئیڈا سے تعلق رکھنے والے ڈومیننٹ پبلشرز کے امردیپ سنگھ اور گریش اروڑا کے طور پر ہوئی ہے۔ تینوں پبلشرز کو پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لیا گیا ہے اور معاملے کی مختلف جہتوں سے تحقیقات جاری ہیں۔
اس سے قبل اس معاملے میں چار جولائی کو کاؤنٹر انٹیلی جنس جموں نے ایک ایف آئی آر درج کی تھی۔ ایف آئی آر بھارتیہ نیائے سنہتا (بی این ایس) کی دفعات 49 (اعانت)، 61(2) (مجرمانہ سازش)، 152 (بھارت کی خودمختاری، اتحاد اور سالمیت کو خطرے میں ڈالنا)، 196 (دشمنی اور نفرت کو فروغ دینا) اور 353 (جھوٹے بیانات، افواہیں یا رپورٹس شائع یا گردش کرنا) کے علاوہ غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام ایکٹ (یو اے پی اے) کی دفعہ 13 کے تحت درج کی گئی تھی۔
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یہ کارروائی اس وقت عمل میں آئی جب سرکاری لائبریریوں میں موجود دو کتابوں کے بارے میں شکایات موصول ہوئیں کہ ان میں مبینہ طور پر علیٰحدگی پسند رہنماؤں کی تعریف کی گئی ہے۔
تحقیقات کے دائرے میں شامل پہلی کتاب ''پرسنالٹیز اینڈ لیجنڈز آف جموں کشمیر'' (Personalities and Legends of J-K) ہے، جس کے مصنفین ہلال احمد اور سنتوش مینا ہیں اور اسے جموں کی اوبیرائے بک سروس نے شائع کیا ہے۔ دوسری کتاب ''گریٹ پرسنالٹیز آف جموں اینڈ کشمیر' (Great Personalities of Jammu and Kashmir) ہے، جس کے مصنف سشانت گیری ہیں اور اسے دہلی سے وابستہ انوراگ پرکاشن نے شائع کیا ہے۔
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