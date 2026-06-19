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شوپیان میں تین افراد حراست میں، گرینیڈ اور دھماکہ خیز مواد برآمد
ذرائع کے مطابق مخصوص خفیہ اطلاعات کی بنیاد پرفورسزاہلکاروں نے تلاشی اورسرچ آپریشن کے دوران تین افراد کو حراست میں لیا
Published : June 19, 2026 at 12:35 PM IST
شوپیاں( شاہد ٹاک): جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیان میں سیکیورٹی فورسز نے ایک کارروائی کے دوران تین افراد کو حراست میں لے کر ان کے قبضے سے گرینیڈ، دھماکہ خیز مواد اور دیگر قابلِ اعتراض اشیاء برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔
پولیس ذرائع کے مطابق مخصوص خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر فورسز اہلکاروں نے پڈسو کانجی الر علاقے میں تلاشی اور سرچ آپریشن شروع کیا گیا، جس دوران بیگام علاقے کے تین افراد کو حراست میں لیا گیا۔ اس کاروائی کے دوران دو گرینیڈ، کالعدم تنظیم حزب المجاہدین کے چار پوسٹر، تقریباً ڈھائی کلو گرام دھماکہ خیز مواد (PEK) اور چار موبائل فون بھی برآمد کیے گئے۔
پولیس ذرائع کے مطابق برآمد شدہ تمام مواد کو ضبط کر لیا گیا ہے جبکہ اس کی تکنیکی جانچ کا عمل جاری ہے تاکہ معاملے کے مختلف پہلوؤں کا تفصیلی جائزہ لیا جا سکے۔پولیس ذرائع کے مطابق گرفتار کیے گئے افراد سے پوچھ گچھ جاری ہے۔
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وہیں پولیس نے اس سلسلے میں متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور تحقیقات کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے مزید کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے اور امن و امان کو برقرار رکھنے اور کسی بھی ممکنہ خطرے کو ناکام بنانے کے لیے سیکیورٹی اقدامات مزید سخت کیے گئے ہیں۔