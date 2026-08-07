ETV Bharat / jammu-and-kashmir
رامبن کے بلاوت علاقے میں گؤ رکشکوں کے حملے میں تین افراد شدید زخمی، ایف آئی آر درج
گؤرکشکوں کے حملے میں زخمی متاثرین میں سے ایک کی حالت تشویشناک بتائی جارہی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 7, 2026 at 9:21 AM IST|
Updated : August 7, 2026 at 12:52 PM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): ضلع رامبن کے بلاوت علاقے میں مبینہ طور پر گؤ رکشکوں کے حملے میں تین افراد شدید زخمی ہوگئے۔ متاثرین میں سے ایک کی حالت تشویشناک ہونے پر اسے گورنمنٹ میڈیکل کالج جموں منتقل کیا گیا ہے۔
اس واقعے کے سلسلے میں پولیس نے 17 نامزد افراد کے خلاف مقدمہ درج کرکے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ میترا گووندپورہ کے رہائشی شکیل احمد ولد محمد کالو نے پولیس اسٹیشن رامبن میں تحریری شکایت درج کرائی کہ چار اگست کی شام وہ پولیس کی جانب سے سپردنامہ پر دیے گئے مویشیوں کو کریا پوسٹ سے میترا لے جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے چند مزدور بھی موجود تھے۔ شکایت میں الزام لگایا گیا ہے کہ جب وہ بلاوت گاؤں پہنچے تو 17 افراد پر مشتمل ایک گروہ نے انہیں راستے میں روک لیا، گالی گلوچ کی اور لاٹھیوں، مکوں اور لاتوں سے حملہ کیا۔
شکایت کنندہ کے مطابق حملہ آوروں نے انہیں جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی اور کہا کہ اگر انہوں نے پولیس کو اطلاع دی یا آئندہ بھی مویشیوں کی نقل و حمل جاری رکھی تو سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔
اس مبینہ حملے میں تین افراد بری طرح زخمی ہوئے ہیں جنہیں فوری طور پر ضلع اسپتال رامبن منتقل کیا گیا۔ زخمیوں میں سے ایک کی حالت نازک ہونے کے باعث اسے مزید علاج کے لیے گورنمنٹ میڈیکل کالج جموں ریفر کیا گیا۔
شکایت کنندہ نے مزید الزام لگایا کہ حملے کے دوران اسے اور اس کے ساتھیوں کے دو موبائل فون بھی چھین لیے گئے۔ اس کے علاوہ خوفزدہ ہو کر مویشی مختلف سمتوں میں بکھر گئے جن کا تاحال کوئی سراغ نہیں ملا، جس کے باعث انہیں بھاری مالی نقصان اٹھانا پڑا۔
شکایت کی بنیاد پر پولیس اسٹیشن رامبن میں ایف آئی آر نمبر 206/2026 بھارتیہ نیائے سنہتا (بی این ایس) کی دفعات 126(2)، 115(2)، 307، 352، 351(2)، 351(3) اور 191(2) کے تحت درج کر لی گئی ہے۔
یہ بھی پڑھیں: