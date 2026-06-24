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ڈوڈہ سڑک حادثہ میں تین افراد ہلاک، دو زخمی

دونوں زخمیوں کا جی ایم سی ڈوڈہ میں علاج چل رہا ہےاور انہیں مزید علاج کےلیے جی ایم سی جموں ریفر کر دیا گیا ہے۔

ڈوڈہ سڑک حادثہ میں تین افراد ہلاک، دو زخمی
ڈوڈہ سڑک حادثہ میں تین افراد ہلاک، دو زخمی (Image: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 24, 2026 at 10:04 PM IST

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جموں: ڈوڈہ ضلع میں بٹوٹ کشتواڑ قومی شاہراہ پر پکی ہٹی کے قریب سڑک حادثے میں تین افراد ہلاک اور دو زخمی ہوگئے۔ گاڑی، جس کا نمبر JK02BD-6037 تھا، مچل سے جموں جا رہی تھی کہ کھیلانی ٹنل سے آگے پکی ہٹی کے قریب حادثے کا شکار ہو کر گہری کھائی میں گر گئی۔

ایک پولیس افسر نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ حادثے کے فوراً بعد ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا اور تمام مسافروں کو ایسوسی ایٹڈ ہسپتال گورنمنٹ میڈیکل کالج لے جایا گیا، جہاں تین کو مردہ قرار دے دیا گیا۔

مرنے والوں کی شناخت 46 سالہ جئے سنگھ، ان کی بیوی ببلی دیوی (44) اور بیٹی سوناکشی دیوی (17) کے طور پر کی گئی ہے سبھی شہری نگروٹا، جموں کے رہنے والے ہیں۔ زخمیوں کی شناخت اتکرش (22) اور آرین (13) کے طور پر ہوئی ہے۔

دونوں زخمیوں کا جی ایم سی ڈوڈہ میں علاج چل رہا ہے اور انہیں مزید علاج کے لیے جی ایم سی جموں ریفر کر دیا گیا ہے۔ لاشوں کو آخری رسومات کے لیے اہل خانہ کے حوالے کرنے کے لیے جموں بھی لے جایا جا رہا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ یہ خاندان کشتواڑ ضلع کے پڈر علاقے میں مچل مندر کا دورہ کرنے کے بعد واپس آ رہا تھا۔ پولیس نے اس معاملے میں کیس درج کرلیا ہے۔

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