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نُنونی براکپورہ اننت ناگ سے تین کم عمر بچیاں لاپتہ، علاقے میں تشویش اور غم و غصہ
پولیس نے تلاشی کا عمل شروع کر دیا ہے اور رات بھر علاقے کے مختلف مقامات پر تلاشی مہم جاری رہی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 13, 2026 at 12:25 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق): ضلع اننت ناگ کے نُنونی براکپورہ علاقے سے تین کم عمر بچیوں کے گزشتہ شام سے لاپتہ ہونے کے بعد پورے علاقے میں تشویش اور غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔
مقامی ذرائع کے مطابق لاپتہ ہونے والی تین بچیوں میں دو کا تعلق واڑون علاقے سے ہے، جو حال ہی میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ ننونی براکپورہ میں رہائش پذیر ہوئی ہیں، جبکہ تیسری بچی مقامی رہائشی ہے۔
اہل خانہ کے مطابق تینوں بچیاں معمول کے مطابق دن بھر اسکول گئی تھیں اور گھر واپس آنے کے بعد درسگاہ میں تعلیم حاصل کرنے بھی گئی تھیں۔ بعد ازاں وہ کچھ کھانے پینے کی اشیاء خریدنے کے لیے قریبی دکان کی طرف روانہ ہوئیں، تاہم اس کے بعد سے ان کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔
واقعہ کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے تلاشی کا عمل شروع کیا اور رات بھر علاقے کے مختلف مقامات پر تلاشی مہم جاری رکھی، تاہم آخری اطلاعات موصول ہونے تک بچیوں کا کوئی پتہ نہیں چل سکا تھا۔
ادھر بچیوں کی گمشدگی پر مقامی لوگوں میں شدید بے چینی پائی جا رہی ہے۔ تلاش کے عمل میں تیزی لانے اور بچیوں کی جلد بازیابی کا مطالبہ کرتے ہوئے مقامی باشندوں نے کچھ دیر کے لیے اننت ناگ–اچھہ بل شاہراہ پر احتجاجی مظاہرہ بھی کیا۔
مظاہرین نے انتظامیہ اور پولیس سے اپیل کی کہ بچیوں کو جلد از جلد تلاش کرنے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں تاکہ اہل خانہ کی بے چینی ختم ہو سکے۔
مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس واقعے نے پورے علاقے کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اہل خانہ کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا ہے۔