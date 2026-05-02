جموں میں زیر تعمیر پل گرنے سے اب تک تین مزدور ہلاک، تین کی حالت نازک
یہ حادثہ جمعہ کی سہ پہر پیش آیا، اور ریسکیو آپریشن تقریباً ساری رات جاری رہا۔
Published : May 2, 2026 at 1:12 PM IST
جموں: گزشتہ کل (جمعہ کو) جموں شہر کے مضافات میں بنتلاب کے ٹھاتری علاقے میں ایک زیر تعمیر پل اچانک گرنے سے کم از کم تین مزدور ہلاک ہو گئے ہیں، ریسکیو آپریشن کے دوران تین مزدوروں کو بچا لیا گیا تاہم ان کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔
یہ حادثہ جمعہ کی شہ پہر اُس وقت پیش آیا جب مزدور پل کے نیچے کام کر رہے تھے۔ حادثہ کی اطلاع فوری طور پر جموں و کشمیر پولیس، اسٹیٹ ڈیزاسٹر رسپانس فورس (ایس ڈی آر ایف) اور سول انتظامیہ کو دی گئی جنہوں نے فوری طور پر بچاؤ کارروائی شروع کر دی۔ بچاؤ کارروائی میں مقامی رضاکار بھی شامل رہے۔
حادثے کے چند ہی منٹوں میں تین مزدوروں کو زندہ نکال لیا گیا جبکہ شام تک ایک لاش ہی برآمد ہوئی۔ رات بھر ریسکیو آپریشن جاری رہا اور تقریباً ڈیڑھ بجے رات مزید دو مزدوروں کی لاشیں ملبے سے نکالی گئی۔ لاشوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا تاکہ پوسٹ مارٹم سمیت دیگر طبی و قانونی کارروائی کی جا سکے۔
جموں پولیس کے مطابق چھ افراد پل کے نیچے ایک اور حصے کی تعمیر میں مصروف تھے کہ اچانک پل منہدم ہو گیا۔ ریسکیو آپریشن میں شامل ایک پولیس افسر نے بتایا کہ "حادثے کے فوراً بعد پولیس اور ایس ڈی آر ایف نے کارروائی شروع کی، تین افراد کو بچا کر اسپتال منتقل کیا گیا اور لاش کو جلد ہی نکال لیا گیا تاہم رات بھر کی سخت محنت کے بعد مزید دو لاشیں نکالی گئیں۔"
پولیس، ایس ڈی آر ایف اور سول انتظامیہ نے ملبہ ہٹانے کے لیے بھاری مشینری کا استعمال کیا۔ اندھیرے کے باوجود آپریشن رات گئے تک جاری رہا اور تمام پھنسے ہوئے افراد کو باہر نکالا گیا۔
یہ علاقہ جموں دیہی کے ڈومانہ تھانے کے دائرہ اختیار میں آتا ہے اور جموں نارتھ اسمبلی حلقے کا حصہ ہے۔ سول انتظامیہ اور پولیس کے افسران کے علاوہ نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری بھی رات کے وقت موقع پر پہنچے اور ریسکیو آپریشن کی نگرانی کی۔
یہ بھی پڑھیں:
یوم مزدورپر جموں میں حادثہ: زیر تعمیر پل گر گیا، ایک مزدور ہلاک، ایک ریسکیو، دو کی تلاش جاری