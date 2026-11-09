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رامبن نیشنل ہائی وے چمبلواس پر کار حادثے میں تین افراد زخمی، ایک کی حالت تشویشناک
پولیس کے مطابق زخمیوں کی شناخت محمد جاوید ولد محمد حفیظ، ساکن صدر بازار، دہلی کے طور پر ہوئی ہے۔
Published : November 9, 2026 at 2:47 PM IST
رامبن (نواز رونیال): جموں سرینگر قومی شاہراہ (NH-44) پر بانہال کے قریب شگلدی، چملواس کے مقام پر آج صبح ایک کار سڑک سے پھسل کر گہری کھائی میں جاگری، جس کے نتیجے میں تین افراد زخمی ہوگئے، جن میں سے ایک کی حالت تشویشناک بتائی جارہی ہے۔
حادثے کے فوراً بعد ایس ایچ او بانہال عاشق حسین لون کی قیادت میں پولیس ٹیم اور بانہال نامی غیر سرکاری تنظیم (این جی او) کے رضاکاروں نے، تنظیم کے صدر محمد ادریس وانی کی قیادت میں، جائے حادثہ پر پہنچ کر بچاؤ کارروائی شروع کی اور کھائی میں پھنسے تینوں افراد کو بحفاظت باہر نکالا۔زخمیوں کو فوری طور پر سب ڈسٹرکٹ اسپتال (ایس ڈی ایچ) بانہال منتقل کیا گیا، جہاں انہیں طبی امداد فراہم کی گئی۔
پولیس کے مطابق زخمیوں کی شناخت محمد جاوید (45) سالہ ولد محمد حفیظ، ساکن صدر بازار، دہلی کے طور پر ہوئی ہے، جنہیں سر پر اور دونوں ٹانگوں پر چوٹیں آئی ہیں۔ ان کی تشویشناک حالت کے پیش نظر انہیں مزید علاج کے لیے گورنمنٹ میڈیکل کالج (جی ایم سی) اننت ناگ منتقل کیا گیا۔ حادثے میں زخمی ہونے والے دیگر دو افراد کی شناخت عدنان سمیع (30)سالہ ولد انظر حسین، ساکن مراد آباد، اتر پردیش اور روہت (29) ولد کرشنا، ساکن دہلی کے طور پر ہوئی ہے۔ دونوں کی حالت مستحکم بتائی جارہی ہے۔
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اطلاعات کے مطابق حادثے کا شکار ہونے والی کار زیر نمبر UP-14CX-6859 دہلی سے سرینگر کی جانب جارہی تھی کہ شگلدی، چملواس کے مقام پر ڈرائیور کے قابو سے باہر ہوکر گہری کھائی میں جاگری۔