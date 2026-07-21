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جی ایم سی اننت ناگ میں تین سو افراد کو جان بچانے والی سی پی آر تربیت دی گئی
ماہرین نے بتایا کہ دل کی اچانک بندش کی صورت میں ابتدائی چند منٹ انتہائی اہم ہوتے ہیں۔
Published : July 21, 2026 at 10:05 PM IST
اننت ناگ: (میر اشفاق) گورنمنٹ میڈیکل کالج (جی ایم سی) اننت ناگ کے مین کیمپس دیالگام میں ،آئی اے پی سی پی آر، آگاہی پروگرام 2026 کا انعقاد کیا گیا، جس میں تقریباً 300 رجسٹرڈ شرکاء نے حصہ لیا۔ پروگرام کا مقصد عوام میں کارڈیو پلمونری ریسیسیٹیشن (سی پی آر) اور بیسک لائف سپورٹ (بی ایل ایس) کے بارے میں شعور بیدار کرنا اور انہیں ہنگامی حالات میں جان بچانے کی بنیادی مہارتوں سے آراستہ کرنا تھا۔
پروگرام کے دوران گورنمنٹ میڈیکل کالج کے ماہر ڈاکٹروں، فیکلٹی ممبران اور مصدقہ ٹرینرز نے شرکاء کو سی پی آر اور بیسک لائف سپورٹ کی عملی تربیت فراہم کی۔ اس موقع پر سی پی آر مینیکنز کے ذریعہ عملی مظاہرے کئے گئے، جن میں شرکاء کو دل کا دورہ پڑنے یا اچانک دل کی دھڑکن بند ہونے کی صورت میں فوری امداد فراہم کرنے کے درست طریقے سکھائے گئے۔
ماہرین نے بتایا کہ دل کی اچانک بندش کی صورت میں ابتدائی چند منٹ انتہائی اہم ہوتے ہیں اور اگر طبی ٹیم کے پہنچنے سے پہلے درست انداز میں سی پی آر دی جائے تو مریض کی جان بچنے کے امکانات میں نمایاں اضافہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ہر شہری کو سی پی آر کی بنیادی تربیت حاصل کرنی چاہیے تاکہ ہنگامی حالات میں بروقت اور مؤثر امداد فراہم کی جا سکے۔
منتظمین نے اپنے خطاب میں کہا کہ معاشرے میں سی پی آر سے متعلق آگاہی کو فروغ دینا وقت کی اہم ضرورت ہے، کیونکہ بروقت ابتدائی طبی امداد متعدد قیمتی جانوں کو بچانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ انہوں نے مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد پر زور دیا کہ وہ اس اہم مہارت کو سیکھیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔
تقریب کے اختتام پر شرکاء نے اس عزم کا اظہار کیا کہ جموں و کشمیر میں سی پی آر سے متعلق آگاہی اور تربیت کو مزید وسعت دی جائے گی تاکہ بروقت ریسیسیٹیشن کی سہولت نہ ملنے کے باعث کسی بھی قیمتی جان کا نقصان نہ ہو اور زیادہ سے زیادہ افراد کو جان بچانے کی ان بنیادی مہارتوں سے آراستہ کیا جا سکے۔