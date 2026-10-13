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لوران، پونچھ میں زبردست آگ لگنے سے تین مکانات جل کر خاکستر، لاکھوں کا نقصان
خوش قسمتی یہ رہی کہ اس بھیانک واقعے میں کسی بھی قسم کے جانی نقصان یا کسی کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔
Published : October 13, 2026 at 10:01 AM IST
پونچھ، جموں (بھوپندر سنگھ): جموں و کشمیر کے سرحدی ضلع پونچھ کی منڈی تحصیل کے بلاک لورن کے کھڑپا گاؤں میں پیر کی رات ایک خوفناک آتشزدگی کا واقعہ سامنے آیا ہے۔ اس دردناک واقعے میں تین رہائشی مکانات پوری طرح سے جل کر خاک ہو گئے۔ خوش قسمتی یہ رہی کہ اس بھیانک واقعے میں کسی بھی قسم کے جانی نقصان یا کسی کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔
معلومات کے مطابق، پیر اور منگل کی درمیانی رات تقریباً 11:00 بجے کھڑپا علاقے میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے انتہائی خوفناک شکل اختیار کر لی اور تین رہائشی مکانات کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ کے شعلے اتنے تیز تھے کہ کئی کلومیٹر دور سے صاف دکھائی دے رہے تھے۔
گھنٹوں کی سخت مشقت کے بعد آگ پر قابو
آگ لگنے کی اطلاع ملتے ہی ایس ایچ او (SHO) لورن اور فائر بریگیڈ کے ملازمین فوراً موقع پر پہنچے اور آگ پر قابو پانے کی کوششوں میں جٹ گئے۔ تقریباً تین گھنٹوں کی سخت مشقت کے بعد آگ پر قابو پایا گیا اور آس پاس کے دیگر رہائشی علاقوں میں آگ کو پھیلنے سے روکنے میں کامیابی حاصل کی گئی۔ وقت رہتے آگ پر قابو پا کر ایک بڑا حادثہ ٹل گیا۔
انتظامیہ سے متاثرہ خاندانوں کے لیے فوری امداد کی اپیل
آگ لگنے کی واضح وجوہات کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا ہے۔ پولیس اور متعلقہ محکمے آگ لگنے کی شروعاتی وجوہات کی جانچ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی، اس آتشزدگی میں ہوئے کل مالی نقصان کا تخمینہ بھی لگایا جا رہا ہے تاکہ متاثرہ خاندانوں کو مناسب امداد فراہم کی جا سکے۔ دوسری طرف، مقامی لوگوں نے انتظامیہ سے متاثرہ خاندانوں کے لیے فوری مالی اور امدادی مدد فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔